Floriana Ciafardini

La importancia del consumo de frutas y verduras de los 6 colores: Tenemos que tener en cuenta dos puntos importantes: - Todas son fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes. - Cada color nos aporta al organismo vitaminas y minerales específicos. En este caso voy a hablar un poco del color amarillo: Todas las frutas y verduras de color amarillo (como por ejemplo lima, morrón amarillo, maíz, limón, mango, ananá, banana) pertenecen al grupo de los flavonoides, con propiedades antioxidantes, siendo parte de nuestra salud cardiovascular, nuestra mejora en la piel y en nuestro sistema inmune. Además, nos aportan gran cantidad de potasio para ayudar a la contracción muscular, magnesio, para mantener nuestros músculos y nervios fuertes, vitamina C, la cual nos ayuda a potenciar la absorción de otros minerales y vitaminas de los alimentos como el hierro, y en menor medida, ácido fólico el cual es indispensable para la salud y específicamente necesario durante el embarazo para la salud del bebé. Es muy importante saber que no es lo ideal consumir todos los días las mismas dos verduras, si no que, siempre debemos ir variando entre todos los colores que tenemos disponibles y, claro está, que cuánto más colores y variedad de las mismas encontremos en nuestro plato más completo y nutritivo va a ser. Te esperamos en el Centro Médico Rawson para brindarte toda la información para una vida saludable.



Lic. Floriana Ciafardini - Nutricionista Especialista en Deporte - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

NotiCMR:

Vegetales y frutas de color amarillo

Por Lic. Floriana Ciafardini

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar