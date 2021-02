Efemérides del día de la fecha, 26 de Febrero

DANIEL OSVALDO DEBUTA EN BOCA

Hace 6 años Daniel Osvaldo debutaba en Boca y convertía el gol de la victoria 2 a 1 frente a Montevideo Wanderers por la Copa Libertadores. Proveniente del Inter (Italia), el delantero fue presentado oficialmente una semana antes: "desde que tengo uso de razón sueño con hacer un gol en La Bombonera."El partido se disputó en la cancha de Boca y el marcador fue abierto por el juvenil Juan Cruz Komarpero, unos segundos después, Diego Riolfo empató el encuentro; a pocos minutos del final del primer tiempo, Osvaldo cumplió su sueño y convirtió el gol del triunfo: "ni soñándolo hubiese sido tan perfecto. Hacer un gol justo en el arco de ´La 12´ es increíble. Pensé en festejarlo como el ´Manteca´ Martínez, subiéndome al alambrado, pero no quise que me amonestaran".

HISTÓRICA EQUIVOCACIÓN EN LOS OSCAR

"Perdón, hay una equivocación. ´Moonlight´, ustedes ganaron mejor película. No es una broma" dijo Jordan Horowitz, productor de "La LaLand", y mostró a la cámara la tarjeta con el nombre de dicha película. Esto dejó atónitos a todos los presentes en el Dolby Theatre de Los Ángeles y a los millones de televidentes que observaban como el equipo de "La LaLand" abandonaba el escenario para dejar que los ganadores recibieran la estatuilla. La histórica equivocación marcó la 89ª entrega de los Premios Óscar y recordó a muchos el vergonzoso error de Steve Harvey en la 64ª edición del certamen Miss Universo cuando se coronó por error a la colombiana Ariadna Gutiérrez.

Este hecho ocurrió cuando los actores FayeDunawayy Warren Beatty subieron al escenario para revelar el ganador de la categoría "Mejor película." Beatty abrió el sobre y, con desconcierto, miró la tarjeta luego chequeó que el mismo tuviera otra tarjeta provocando que el público se riera; a continuación, el actor le entregó el sobre a Dunaway, quien no comprendió lo sucedido, y con seguridad leyó "La LaLand." Detrás del escenario, los organizadores estaban en pánico por el error cometido y debatían como arreglarlo, finalmente Horowitz anunció al ganador: "empezaron a buscar el sobre a la mejor película. Nadie sabía dónde estaba. Entonces apareció. Lo abrieron junto a mí y decía ´Moonlight.´ Así que lo agarré. Y tuve que arreglar la situación." Así, el elenco de la película ganadora recibió la estatuilla y Barry Jenkins, director de ´Moonlight´, manifestó: "claramente, incluso en mis sueños, esto nunca podría ser verdad. Pero, ¡al diablo con los sueños, esto es verdad!"

SE LANZA "I LIKE IT WHEN YOU SLEEP, FOR YOU ARE SO BEAUTIFUL YET SO UNAWARE OF IT"

Un día como hoy en el año 2016, "The 1975" lanzaba su segundo disco "I like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it". Producido por MattyHealy junto a Mike Crossey y George Daniel e integrado por canciones compuestas por la banda, el álbum es considerado como uno de los más honestos de la banda: "teníamos algo de miedo a ciertas cosas y tomamos la decisión de que lo único que iba a remediar eso era hacer un disco que fuera sobre la verdad y no sobre lo que pensamos que deberíamos estar diciendo". Entre las canciones se encuentran "Somebodyelse", "Love me", "A change of heart", "Ugh!" y "She´samerican".