ALQUILER DE CANCHAS DE FUTBOL Bajo la consigna jugá, divertite y disfruta, desde el pasado lunes 1 de febrero los socios de la institución tricolor pueden alquilar las canchas de fútbol de césped sintético. Los socios en esta primera etapa sólo podrán alquilar las canchas de fútbol 7, de lunes a domingos de 9:00 a 22:00 hs. Los interesados deberán solicitar turno y protocolo por mail a canchasdefutbol@ccc.org.ar --- Temporada 2021 - Gimnasia RítmicaLes informamos los horarios de esta actividad para niños/as desde los 4 años y que tiene como profesora a Vanina Giufrida. - 4/5/6 años: Lunes, Miércoles y Viernes 17.10 a 18:10 hs. - 7/8/9 años: Lunes, Miércoles y Viernes 18:20 a 19:20 hs. - +10 años: Lunes, Miércoles y Viernes 19:30 a 20:50 hs. Para participar de esta actividad se deberá sacar turno previamente y solicitar el protocolo en la secretaria del club. - Respetando Protocolo Covid-19. - El Club se disfruta todo el año. Para más información comunícate con la secretaria del club: Teléfono: (03489) 422881 Interno 105. Email: info@ccc.org.ar Presencial- mente: Lunes a Viernes de 9.00 a 12.45 y de 15.00 a 18.45 hs. Sábados de 9:00 a 12:00 hs.



DEPORCLUB Les informamos los horarios de esta actividad para niños/as mayores de 8 años de edad. Único Turno: Lunes, Miércoles y Viernes 19:30 a 20:30 hs. Para participar de esta actividad se deberá sacar turno previamente y solicitar el protocolo en la secretaria del club. - Respetando Protocolo Covid-19.



ATLETISMO Les informamos los horarios de esta actividad - Categoría Sub 10: Lunes, Miércoles y Viernes 18:00 a 19:30 hs. Prof. Yamila Benítez y Juan F. Parodi. - Categoría Sub 14: Lunes y Viernes 18:00 a 19:30 hs. Prof. Juan F. Parodi. - Categoría Sub 14: Martes y Jueves 16:30 a 18:00 hs. Prof. Juan Martín Marquine. - Equipo Competitivo: Lunes a Viernes 15:00 a 18;00 hs. Prof. Diego Marquine. - Mayores de 14 años y Adultos: Lunes a Viernes 15:00 a 18:00 hs. Prof. Diego Marquine. Para participar de esta actividad se deberá sacar turno previamente y solicitar el protocolo al teléfono +54 9 3487 529554 (Diego Marquine) - Respetando Protocolo Covid-19.



BÁSQUET Les informamos los horarios de esta actividad - Premini (8-9-10 años): Lunes, Miércoles y Viernes 18:30 a 19:30 hs. Entrenador: Ignacio Novoa. - Mini (11-12 años): Lunes, Miércoles y Viernes 19:30 a 20:30 hs. Entrenador: Ignacio Novoa. - Sub 13: Lunes 18:00 a 19:30 hs, Miércoles 19:30 a 21:00 hs y Viernes 18:30 a 19:45 hs. Entrenador: Germán Género. - Sub 15: Lunes 16:30 a 17:30 hs, Miércoles 18:00 a 19:30 hs y Viernes 17:15 a 18:30 hs. Entrenador: Germán Género - Sub 17: Martes 16:00 a 17:00 hs, Miércoles 16:00 a 18:00 hs y Viernes 16:00 a 17:15 hs. Entrenador: Eliseo Iglesias. - Sub 19: Martes y Jueves de 19:30 a 20:30 hs. Entrenador: Martín Trovellesi. Para participar de esta actividad se deberá sacar turno previamente y solicitar el protocolo al teléfono +54 9 3489 657755 (Martín Trovellesi) - Respetando Protocolo Covid-19. - El Club se disfruta todo el año. Para más información comunícate con la secretaria del club: Teléfono: (03489) 422881 Interno 105. Email: info@ccc.org.ar Presencialmente: Lunes a Viernes de 9.00 a 12.45 y de 15.00 a 18.45 hs. Sábados de 9:00 a 12:00 hs. ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA Les informamos los horarios de esta actividad para niños/as de 3 a 7 años de edad. Turno 1: Lunes, Miércoles y Viernes 18:30 a 19:30 hs. Turno 2: Lunes, Miércoles y Viernes 19:30 a 20:30 hs. Para participar de esta actividad se deberá sacar turno previamente y solicitar el protocolo en la secretaria del club. - Respetando Protocolo Covid-19.





