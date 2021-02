Se disputarán tres partidos y en La Paternal sale a la cancha Vélez Sarsfield, uno de los cinco equipos que arrancó con dos victorias. La tercera fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol se pondrá en marcha hoy con la disputa de tres partidos. En el primer turno, a las 19.15 horas, jugarán Aldosivi de Mar del Plata (1 punto) vs Arsenal (0) en un duelo de equipos que todavía no han ganado y también lo harán Defensa y Justicia (3 unidades) vs Patronato (0) en Florencio Varela. En tanto, en el segundo turno verá acción Vélez Sarsfield, uno de los cinco equipos que comenzó el certamen con dos victorias en dos presentaciones. El elenco de Liniers se presentará en la Paternal, donde visitará a Argentinos Juniors (dos derrotas hasta el momento) desde las 21.30 horas. Mañana sábado están programados cuatro encuentros: Banfield vs Colón (17.10), Talleres vs Newells (17.10), Independiente vs Gimnasia de La Plata (19.20) y San Lorenzo vs Central Córdoba de Santiago del Estero (21.30). El domingo, en tanto, se medirán: Platense vs River Plate (17.10), Estudiantes de La Plata vs Racing Club (19.20) y Boca Juniors vs Sarmiento de Junín (21.30). La jornada se cerrará el lunes con otros tres juegos: Unión vs Lanús (19.15), Rosario Central vs Godoy Cruz (21.30) y Atlético Tucumán vs Huracán (21.30). VUELTA DEL PÚBLICO En la sede de la AFA de la calle Viamonte, ayer se desarrolló una reunión entre las autoridades del fútbol argentino y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de comenzar a trabajar en las acciones necesarias para proyectar la vuelta del público a los estadios. "Tenemos una nueva reunión dentro de 15 días. Nosotros elevamos un protocolo al Ministerio de Salud de la Nación la semana pasada. Va a depender de la vacunación, del ciclo lectivo, pero estamos haciendo lo posible para que vuelvan los hinchas", explicó Claudio Tapia, Presidente de AFA. "Cada provincia irá dando el visto bueno para la presencialidad de los hinchas. Con la Ciudad nos reuniremos nuevamente para resolver el tema con ellos", señaló "Chiqui". "No hablamos de porcentaje de hinchas, nosotros queremos que estén las condiciones dadas para volver a las canchas, garantizando el regreso paulatinamente", agregó Tapia. Mientras tanto, el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y el gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur, enviaron notas a la AFA en las que detallaron el compromiso para comenzar a trabajar en esta medida.

THIAGO ALMADA MARCÓ PARA EL FORTÍN EN LA VICTORIA 2-1 SOBRE SARMIENTO DEL PASADO FIN DE SEMANA.



Liga Profesional:

Hoy comienza la tercera fecha de la Copa 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar