Mientras espera por definiciones respecto a su próxima competencia, el club comunicó los trabajos que se están realizando en el predio del barrio Don Francisco.

La Primera D es la única de las categorías de ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que todavía no conoce su fixture para la Temporada 2021. Ayer se sortearon la Primera Nacional, la Primera B Metropolitana y la Primera C. En cambio, la menor de las divisionales espera su turno, dado que todavía no se han oficializado los nuevos equipos que se sumarán. Según trascendió, serían tres las instituciones que se agreguen a la Primera D, que así llegaría a los 15 equipos (los nombres de Everton de La Plata, La Catedral de Hurlingham, Náutico Hacoaj y Roma de Escobar suenan entre los principales candidatos).

Mientras tanto, Puerto Nuevo avanza con la preparación y conformación de su plantel (ha incorporado al delantero Antonio Samaniego y a los defensores Enrique Grieger, Mauricio Gauna y Rafael Martínez) y también avanza con una importante obra en el predio del barrio Don Francisco: "Con mucho esfuerzo, la Comisión Directiva está llevando adelante la construcción de la futura pensión", anunció ayer la entidad a través de sus redes sociales.

Según se detalló, junto a las fotos que muestran el avance de los trabajos y el material que se está utilizando, se trata de "un lugar que albergará a aquellos jugadores que vengan de lejos a jugar al club".