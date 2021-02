La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó ayer el sorteo de la Primera Nacional junto al de los próximos campeonatos de la Primera B Metropolitana y la Primera C. El evento se desarrolló en el predio ubicado en Ezeiza y contó con la participación del Presidente Claudio "Chiqui" Tapia, quien hizo alusión a la complicada situación que se debió atravesar desde marzo del año pasado por la pandemia de coronavirus. "No tenemos que olvidar el pasado, lo que hemos tenido que vivir hasta acá. Hemos trabajado muchísimo y hoy podemos celebrar este sorteo, porque tuvimos la capacidad y la decisión política de que los torneos se realizaron como se debía. A pesar de que muchos decían que era el campeonato de los amigos, que se iba a ascender sin jugar, nosotros siempre tuvimos la convicción de que los ascensos debían darse en el campo de juego. Teníamos que enfrentar a la pandemia, cuidar la salud de la familia del futbol y afrontar el problema económico. Y lo hicimos. No podíamos tener clubes quebrados en esta gestión, en esta situación que vive el mundo entero", señaló Tapia. "Pocos recuerdan que estuvimos siete meses sin futbol, siete meses sin transmisión. Y lo sacamos adelante en conjunto, con la familia del futbol argentino. Cada uno de los presidentes sabe el esfuerzo económico que va a hacer la Casa para que puedan competir y lograr que nuestros torneos sigan siendo lo que son: mucho más profesionales y apasionantes y que las definiciones se den de la mejor manera", agregó luego el Presidente de AFA.

Tapia: "Pocos recuerdan que estuvimos siete meses sin fútbol"

