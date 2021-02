BORRÉ SE QUEDA

A pesar del interés de Palmeiras de Brasil por su ficha, el colombiano Rafael Santos Borré tendría tomada la decisión de quedarse en River Plate. Su vínculo con el club de Núñez es hasta junio, aunque el Millonario comparte el pase con Atlético de Madrid y tiene la obligación de comprarle a mitad de año un 25% de la ficha a cambio de 3,5 millones de dólares.

RENOVÓ VILLA

El colombiano Sebastián Villa firmó un nuevo contrato con Boca Juniors, el cual se extenderá hasta diciembre de 2024, luego de haber acordado una mejora en lo que respecta al tipo de cambio. Así, el atacante extendió su vínculo por un año y medio, ya que el anterior finalizaba en junio de 2023. Al mismo tiempo se actualizó también su cláusula de rescisión, que pasó de 30 a 40 millones de dólares.

HURACÁN ELIMINADO

Por la primera ronda de la Copa Argentina, Huracán quedó eliminado al perder 5-4 en la definición por penales frente a Estudiantes de San Luis después de haber igualado 1-1 en los 90 minutos. Ahora, el conjunto puntano se medirá con Villa San Carlos (sacó a Atlanta) en la segunda fase.

PRIMERA B METRO

Ayer se sorteó el fixture de la temporada 2021 de la tercera categoría del fútbol argentino. La primera fecha del Torneo Apertura que comenzará el marzo tendrá los siguientes enfrentamientos: UAI Urquiza vs San Miguel, Comunicaciones vs Deportivo Merlo, Deportivo Armenio vs Flandria, Villa San Carlos vs Cañuelas, Defensores Unidos vs Acassuso, Fénix vs Sacachispas, Colegiales vs J.J. Urquiza y Los Andes vs Argentino de Merlo. Queda libre Talleres de Remedios de Escalada en la jornada inaugural.

PRIMERA C

También se sorteó ayer la cuarta divisional del fútbol de Ascenso de AFA. La temporada 2021 comenzará con el Torneo Apertura que tendrá los siguientes enfrentamientos en la primera fecha: Ituzaingo vs Laferrere, Argentino (M) vs Claypole, L.N. Alem vs Real Pilar, Berazategui vs Lamadrid, Excursionistas vs Victoriano Arenas, Central Córdoba (R) vs Atlas, San Martín (B) vs Midland, Sportivo Italiano vs Luján y El Porvenir vs Deportivo Español. En esta jornada inaugural queda libre Dock Sud.

EUROPA LEAGUE

Ayer concluyeron los 16vos de Final y los equipos que avanzaron a Octavos fueron: Arsenal (3-2 a Benfica después del 1-1 de la ida), Rangers (5-2 a Royal Antwerp; 9-5 en el global), Villarreal (2-1 a Salzburgo; 4-1 en el global); Molde (2-0 a Hoffenheim; 5-3), Granada (perdió 2-1 con Napoli, pero se impuso 3-2 en el global), Shakhtar (1-0 a Maccabi; 3-0), Ajax (2-1 a Lille; 4-2), Dinamo Kiev (1-0 a Brujas; 2-1), Manchester United (0-0 con Real Sociedad; 4-0), Milan (1-1 con Estrella Roja; 3-3 en el global, pero con más goles de visitante), Roma (3-1 a Braga; 5-1), Dinamo Zagreb (1-0 a Krasnodar; 4-2), Young Boys (2-0 a Bayern Leverkusen; 6-3), Olympiakos (1-2 con PSV; pero 5-4) y Slavia Praga (2-0 a Leicester, después del 0-0).

FLAMENGO CAMPEÓN

El Brasileirao tuvo una definición para el infarto en la última fecha: Flamengo (71 puntos) no pudo asegurar el título al perder 2-1 con San Pablo como visitante y, así, le abrió la oportunidad a Inter (69), que debía ganarle sí o sí a Corinthians como local. Pero al mismo tiempo que se consumaba la derrota del Mengao, el gol de Edenilson que rompía el cero en Porte Alegre y le daba el campeonato al Inter era anulado por el VAR. Poco después, dispuso de otra oportunidad, pero Lucas Ribeiro remató alto. Así, Inter terminó 0-0 con Corinthians y, entonces, Flamengo festejó, a pesar de la derrota, su segundo título consecutivo en el Brasileirao.