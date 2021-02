P U B L I C



Un Volkswagen Bora colisionó a una camioneta Renault Trafic y la hizo volcar. Fue ayer por la tarde, sobre la Ruta 9. Luego de una parada en la parrilla al paso instalada en las inmediaciones del puente de Otamendi, el chofer de la Renault Trafic carrozada para el transporte de sustancias alimenticias iniciaba la maniobra para subirse a Ruta 9 cuando fue impactado por detrás por un Volkswagen Bora que transitaba a alta velocidad. Todo sucedió alrededor de las 18:30 de ayer, mano a Escobar. La Renault Trafic, con dos ocupantes terminó volcando; mientras que el Bora finalizó su trayectoria varios metros más adelante con el sector frontal derecho todo deformado. Los tres involucrados resultaron ilesos, por lo cual no hizo falta la intervención de una ambulancia. "Vivo en Pacheco y vine hasta Zárate para terminar unos papeles del auto antes de irme de vacaciones", señaló el conductor del Bora a nuestro cronista y dijo ser camionero. "Llegué a manejar un camión de 14 ruedas, no voy a saber controlar un Bora... este loco se subió a la ruta sin mirar y no alcancé a esquivarlo", concluyó. Del operativo participaron un móvil del Comando Patrulla y personal de Policía Motorizada y del concesionario vial. No fue necesario desviar el tránsito, dado que ambos vehículos se encontraban sobre la banquina.

El Volkswagen Bora transitaba a alta velocidad por la mano lenta y no alcanzó a esquivar al vehículo que se subía a la ruta.





La Renault Trafic terminó volcando por el impacto y destruyó la carrocería agregada para transporte de sustancias alimenticias.

#Dato accidente sin heridos, 18hs. #Panamericana kilómetro 68 mano a capital, metros antes del puente de otamendi una camioneta Renault se incorporó a la ruta delante de un Bora que venia a 110km/h. Camioneta volcada, Bora seriamente dañado. Presente CP y motorizada. Grúa Ausol pic.twitter.com/QzrF8Xsevt — Daniel Trila (@dantrila) February 26, 2021

Ilesos de milagro

