Avanzan las gestiones para la realización de la Termoeléctrica II

sábado, 27/feb/2021







El referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, junto a la Presidenta del bloque de Concejales, Soledad Calle, y el Secretario General de la UOCRA, Osca Villarreal, se reunieron con el Sub Secretario de Energía de la Nación, Federico Basualdo, con quien dialogaron sobre el avance de las negociaciones con el gobierno Chino para financiar las obras que permitirán reactivar el sector de la construcción en la ciudad. Luego que en 2015 se frustrara la construcción de la segunda Termoeléctrica Manuel Belgrano en nuestra Ciudad, situada junto a la que ya está en funcionamiento desde 2009, avanzan las gestiones para la reactivación del proyecto que significará un importante estímulo al sector de la construcción, el cual perdió cerca de 3000 puestos de trabajo con la paralización de las obras en el inicio de la gestión de gobierno de Mauricio Macri. El principal referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, fue recibido por el Sub Secretario de Energía de la Nación, Federico Basualdo, con quien dialogó acerca del avance de las gestiones, contempladas para el primer semestre de este año. Romano estuvo acompañado por la Presidenta del bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, Sol Calle, y el Secretario General de la UOCRA, Oscar Villarreal. "Las gestiones están en marcha. Mientras avanzan las negociaciones bilaterales con China para financiar los trabajos, nos aseguramos que este proyecto siga en la agenda de prioridades del Gobierno Nacional" aseveró Calle tras el encuentro. En este sentido, Rubén Romano sostuvo que "hace 5 años, cuando Macri decidió paralizar esta obra, decidimos alzar la voz en defensa del trabajo local y formamos un equipo de trabajo junto a Oscar Villarreal para gestionar la reactivación del proyecto". El referente local lamentó que el Intendente Abella "decidiera dar la espalda y despreciar el reclamo del sector de la construcción, ante la pérdida constante de puestos de trabajo. No se hizo absolutamente nada por ellos. Incluso les prometieron gestiones y reuniones que jamás se concretaron". "Hoy, en medio de la pandemia, nos propusimos poner todos los esfuerzos en dos ejes: inmunizar a nuestra comunidad, y recuperar la producción y el trabajo. Esta obra generará más de 3000 puestos de trabajo, por eso está en nuestra en nuestras prioridades" concluyó. Las obras de construcción de la segunda Termoeléctrica serán financiadas por el Bank of China (Exim Bank), y al igual que la primera central, aportará más de 800 MW de potencia al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).



El Ministro junto a representantes locales tras la reunión.





