» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 27/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Correo de Lectores:

Te llamábamos Berdel

Por Juan Carlos Pandiani







Son las 2,30 de la madrugada del día sábado, no puedo dormir, lo estoy llorando a Berdel, nuestra mascota heredada de nuestra Hija María Daniela que un día 6 de Enero (Reyes) partió en un largo viaje. A Berdel le quitó la vida un camión de los que recolecta los residuos domiciliarios el día jueves 18 a las 13,30 horas. Lo atropelló como a un perro, pero era nuestra mascota. Berdel seguro que se les cruzó. Era un perro. Pero para nosotros era nuestra familia. Era Berdel, nuestro amigo y fiel compañero, siempre pendiente de todos. Era Berdel, quién cuando alguien llegaba a casa lo recibía con un ladrido para decirle acá estoy y se instalaba en el grupo para compartir. Berdel nos dejó por la fatalidad de la vida. Berdel era muy andariego y sus años le jugaron una mala partida. Se nos fué. Vivía en Urquiza 1096. Quién en el Barrio no conocía a Berdel. Muchas tardes lo veían acompañando a su compañero y amigo, tomando mate en el frente de su casa. Era Berdel. Berdel acompañaba a la abuela, quién está en una situación delicada de salud con cuidados especiales. Lo necesitaba siempre al lado de su silla y vigilante a sus atenciones. Cuando las Señoras que la cuidan la levantaban de la cama, ahí estaba Berdel, con una caricias en las piernas. Y a la hora de comer esperaba también su porción. Ese era Berdel. Nuestra Hija Mónica, madre por adopción, que permanentemente estaba pendiente de su cuidado, en la comida, en la salud, las caricias y charlas que le transmitía con mucho cariño; entendía y usaba esa inteligencia nata de una mascota muy querida por su dueña. Ese era Berdel. También nuestros nietos y amiguitos jugaban y lo acariciaban, porque él se sentía parte de los pequeños. Ese era Berdel. Fuiste parte de nuestras vida, tuviste un accidente. Me parece que no se dieron cuenta y te dejaron tirado. Era nuestra mascota y te llamábamos Berdel. Te lloramos y te vamos a extrañar mucho nuestro fiel compañero y amigo.



Juan Carlos Pandiani

Correo de Lectores:

Te llamábamos Berdel

Por Juan Carlos Pandiani

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar