Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. CALLES INTRANSITABLES "Barrio Los Pioneros, dos gotas y ya no se puede pasar, después de dos días mejorando calles con greda, no Tosca, los vecinos nos sentimos burlados" escribe Karina.



VECINOS INESCRUPULOSOS "Av. 6 de Julio, Jujuy y Namuncura. ¿Puede ser que algún día castiguen como corresponde a esta gente?" muestra Eduardo.



SIN RECOLECCIÓN I "Saavedra y Sarmiento. Tres semanas que no recogen las bolsas con pasto y hojas, con el agravante que alguien tiró carne, el olor y las moscas son insoportables. Por favor pagamos impuestos ¿por qué nos obligan a vivir con mugre? El barrendero jamás pasa" escribe Estela.



SIN RECOLECCIÓN II "Ruta 4. Las ramas de poda que estamos esperando que se lleve el municipio" muestra María.

#Dato VIDEO vecinos coordinaron acciones para limpiar el pastizal del frente de un baldío. "Preocupan los constantes robos, la justicia no hace nada, pero que pasa si un vecino lastima a un chorro?... va preso, seguro. Eso No es justicia" comenta un vecino fuera de micrófono. pic.twitter.com/KufyZCAdpo — Daniel Trila (@dantrila) February 25, 2021

