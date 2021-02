» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 27/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Brindan detalles del simulacro de incendio que se realizará hoy en las torres de la UOM







Con la participación de distintas fuerzas vivas, el operativo comenzará a las 15 en la avenida Mitre. Desde las 14.30, se cortará el tránsito en la zona. Este sábado, desde las 15 hasta las 17, se realizará un importante simulacro de incendio en las torres de la UOM ubicadas en la avenida Mitre. El director General de Defensa Civil Campana, Juan Carlos Ruiz, brindó detalles del operativo que contará con la participación de Bomberos Voluntarios de Campana, Zárate, Escobar y Cardales; Policía, SAME, CiMoPU, Mesa de Enlace y Cruz Roja. "Buscamos evaluar un procedimiento de emergencia ante un eventual incendio o rescate de gran magnitud. El ejercicio simulará un evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daños u otras pérdidas", explicó Ruiz. Además, detalló que "el simulacro permitirá revisar en qué estado se encuentra el equipamiento de la maquinaria y elementos disponibles para tal fin luego del parate por la cuarentena. Asimismo, buscamos unificar criterios para optimizar el procedimiento y responder de la mejor manera posible ante la situación que planteamos". Finalmente, Ruiz informó que el despliegue del simulacro incluye la movilización de ambulancias, patrulleros y otros vehículos. "Por ello, desde las 14.30, se verá reducido el tránsito en la zona. Pedimos a los vecinos evitar la circulación y ser sumamente prudentes al transitar por el lugar", cerró. CORTES DE TRÁNSITO Se inhabilitará la circulación en Avda. Mitre entre Castilla y Pueyrredón. Además, no podrá avanzarse en las intersecciones de Berutti y 9 de Julio; French y 25 de Mayo y 25 de Mayo y Castilla.

Juan Carlos Ruiz, en representación de Defensa Civil, explicó cómo será el procedimiento.

#Dato Simulacro. El director de Defensa Civil, Juan Carlos Ruiz en conferencia de prensa habló del Simulacro de Emergencia que se realizará mañana de 15 a 17 hs en el edificio de Mitre y Beruti. Se advierte a la población que habrá corte de Tránsito en esa zona, movimientos?????? pic.twitter.com/ycY4wuAutE — Daniel Trila (@dantrila) February 26, 2021

