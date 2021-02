» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 27/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Coronavirus:

Después de tres días por debajo de los 20 contagios, ayer se dio un nuevo salto. Así, ahora, Campana acumula 6.292 casos totales, entre los que se cuentan 236 activos. A nivel nacional se indicaron 5.083 positivos y 92 fallecidos. La Secretaría de Salud municipal informó ayer 43 nuevos contagios de coronavirus en la ciudad, una cifra que representa un salto respecto a lo que venía mostrando la actual semana. De hecho, en ninguna de las tres jornadas anteriores se habían superado los 20 positivos diarios (18, 18 y 12). De esta manera, Campana acumula ahora 6.292 casos totales desde que comenzó la pandemia, mientras que los casos activos ascendieron a 236 este viernes, dado que no se notificaron altas médicas en esta oportunidad. En cuanto a la evolución de los contagios, el promedio de los últimos siete días se mantuvo estable (22,6), dado que el viernes anterior se habían comunicado 45 positivos. A su vez, el reporte local de ayer no indicó nuevas víctimas fatales campanenses, por lo que el cuadro de situación quedó conformado por 6.292 casos totales que se dividen en 236 que se encuentran activos, 5.924 que se han recuperado y 132 que han fallecido. INFORME PROVINCIAL En su actualización de ayer a las 18:47 horas, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires indicaba que nuestra ciudad acumula 6.644 casos totales desde que comenzó la pandemia. Es decir: 26 más que en la jornada anterior y 352 más que los señalados hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal. A su vez, el reporte provincial mantiene a Campana con 134 víctimas fatales, dos más que las señaladas hasta el momento por el informe local (132). DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate informó ayer 21 positivos y 18 altas médicas. De esa manera, su cuadro de situación presenta ahora 4.852 casos totales que se dividen en 417 que se encuentran activos, 4.291 que se han recuperado y 144 que han fallecido. Por su parte, Escobar no brindó ayer su habitual parte diario, mientras Exaltación de la Cruz reportó 6 nuevos contagios y 9 altas médicas y ahora acumula 1.485 casos totales, entre los que se cuentan 79 casos activos. Finalmente, en Pilar se registraron 97 nuevos contagios, 72 altas médicas y 4 muertes, por lo que el distrito acumula 20.538 casos totales, entre los que se cuentan 2.190 que se encuentran activos y 374 fallecidos. REPORTE NACIONAL El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 5.083 nuevos positivos de coronavirus en el país, que ahora acumula 2.098.728 casos totales desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 154.007 se encuentran activos (son 4 más que en el último reporte). Además, la cartera sanitaria señaló 92 nuevas muertes (46 hombres, 43 mujeres y 3 personas que fueron cargadas sin dato de sexo), por lo que las víctimas fatales en Argentina ascendieron a 51.887. En tanto, de los 5.083 nuevos positivos de este viernes, 2.088 correspondieron a la provincia de Buenos Aires (41%), 607 a la Ciudad de Buenos Aires (12%), 416 a la provincia de Córdoba (8%), 261 a la de Santa Fe (5%) y 223 a la de Corrientes (4%). En cuanto a la evolución de los contagios a nivel nacional, el promedio de los últimos siete días en el país cortó una racha de tres subas consecutivas y ayer se ubicó en 6.292 casos diarios (-399 respecto al jueves). Finalmente, el reporte de este jueves también indicó que 3.475 pacientes que se contagiaron Covid-19 se encuentran internados en unidades de terapia intensiva (son 8 más que la jornada anterior), al tiempo que la ocupación de camas críticas es del 54,1% a nivel nacional y del 60,2% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (sin variación).





