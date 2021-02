Los límites en nuestros niños y adolescentes

Rita Mabel García

"Los límites siempre deben comunicarse en positivo con las normas establecidas de antemano, no cuando ha surgido un problema". Hoy recibí un mensaje de una localidad de la provincia de Buenos Aires, pidiéndome ayuda: Soy una mamá y tengo problemas con mi hijo de 12 años, me levantó la mano, siempre llamo a la comisaría para que me ayuden con él y me dicen que tengo que tener paciencia. Hoy me apretó entre la puerta y la pared, porque le pedí que deje de estar con la computadora, no sé qué más hacer… Luego de escuchar y responder a la mamá; decirle cómo y dónde pedir ayuda, decidí volver a escribir sobre "Los Limites", porque creo que se fueron perdiendo y es necesario rescatarlos, así como también se fueron perdiendo los valores. Como activista de los Derechos vulnerados de la Niñez y adolescencia, me acordé del refrán que dice "Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza", siempre comparado con nuestros niños y adolescentes, desde mi lugar digo: Si que se puede enderezar, sí que podemos hacer ese cambio en ellos. Pero todo está en nosotros los adultos, los padres, la familia, el hogar. A los padres nos gustaría ser amigos o amigas de nuestros hijos, pero en realidad es que los padres son padres y los hijos son hijos. Para los padres es complicado establecer normas y que nuestros hijos, sobre todo adolescentes, las cumplan. Si queremos educar en forma eficaz a nuestros hijos tenemos que marcar límites y normas en casa desde que son pequeños. Los límites son importantes para nuestros hijos porque le ayudan a mejorar su comportamiento, valores y autoestima. Poner esos límites en los niños se convierte en una tarea dificilísima, porque muchos padres y madres, confundimos límites y normas de conductas. - Debemos saber que poner límites en los niños es hacerles comprender que se deben llevar a cabo "normas de conductas" para evitar peligros. - Fijar esas normas bajo criterios de autoridad y asertividad junto en el apoyo emocional, la empatía y la seguridad. - Establecer normas necesarias con la máxima libertad posible. - Establecer normas con claridad, seguras, firmes, constantes, siempre fijando objetivos y acuerdos. - Realizar el acompañamiento del niño, favoreciendo y comprendiendo su auto- regulación emocional. Para nosotros adultos que hemos sido educados y restringidos por límites, no es fácil a veces comprender que en realidad los límites pueden tener la función de definir un espacio en el cual se puede actuar con independencia y libertad y se pueda darse un verdadero desarrollo humano. Debemos saber que los límites sirven para mantener un entorno relajado de manera que todos, niños, adolescentes y adultos estemos cómodos, vivir esas nuevas experiencias, aprender a diferenciar las necesidades de cada uno. Los niños y adolescentes necesitan de nosotros y siempre esa necesidad debe ser con amor y respeto, porque estamos dando seguridad y protección, que son factores importantes para el desarrollo de ese niño, de esa niña y de ese adolescente. Prof. Rita Mabel García - Especialista en Educación y Derechos de Niñez y Adolescencia.

