Olga García

Vivimos momentos de conflicto. Hay aún en nuestro país un poder de sector de extrema derecha que presiona fuertemente para manejar la economía nacional en su beneficio. Es una época en que los proyectos que aspiran a una distribución más justa de ingresos, aún en medio del conflicto, se ven obligados a una lucha dura cuyo marco de coronavirus hace más difícil. Con esta situación la democracia es también un objetivo, una necesidad que no brinda soluciones perfectas, un camino de lucha para recorrer. Incluye marco legal a defender como el espacio de la hidrovía que corre el riesgo de ser manejada por empresas que se dedican a priorizar sus ganancias, no los derechos nacionales. La riqueza del país corre el riesgo de abuso de ganancias de sectores empresarios. Así hay necesidad de protección relacionada con la producción de grano, carnes, alimentos, metales y otras que implican un nivel de vida para los argentinos que pueden ver si no los protege un gobierno de esencia popular, un desplazo hacia una miseria que es el objetivo del proyecto del capitalismo actual. A los latinoamericanos nos espera un camino duro por recorrer. En Europa vemos crecer a sectores nazis, fenómeno distinto a la realidad de nuestro continente. Los estados nuestros tienen tradición de lucha contra los espacios de dominio capitalista, a veces mediante acuerdos con distintos espacios de poder que permiten cierto nivel de crecimiento. La esencia es que no hay modelos seguros para el Estado y el desafío de los políticos conductores es lograr mejorar el nivel de vida de sus pueblos protegiendo el clima democrático y el espacio de negociación que será decisivo en ese sentido. Si se logra una mejora social sin violencia y con participación popular amplia tendremos que categorizarlo como triunfo adecuado a este siglo.

Opinión:

Un siglo especial

Por Olga García

