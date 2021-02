» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 27/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 27 de Febrero







DÍA INTERNACIONAL DEL TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS En este día se toma conciencia sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos, se homenajea a los donantes por su altruismo y se agradece a los profesionales de la salud por salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las personas. A raíz de la repercusión del caso de Justina Lo Cane, en el año 2018 se sancionó la Ley Justina (Ley Nº 27.447) que establece que toda persona es donante a menos que exprese lo contrario: "la ablación de órganos y/o tejidos puede realizarse sobre toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos". Según el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) en lo que va del año 6982 personas necesitan un trasplante para salvar su vida; se realizaron 220 trasplantes; 77 personas donaron sus órganos; y 1.68 es la cantidad de donantes por cada millón de habitantes.



FALLECE BRAIAN TOLEDO Braian Toledo nació el 8 de septiembre del año 1993 en Marcos Paz, Buenos Aires. Proveniente de una familia humilde, Toledo descubrió su pasión por el lanzamiento de jabalina a los 10 años gracias a Gustavo Osorio, profesor de atletismo de su escuela, que vio en él a un futuro atleta: "ahí dije quiero ser el mejor en jabalina para poder ayudar a mi familia" manifestó en una entrevista en "Infobae". A los 16 años se convirtió en el primer argentino en colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010 con un lanzamiento de 81.78 metros que quedó como récord de esa prueba. En el año 2011 ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Guadalajara y, al año siguiente, se subió a lo más alto del podio del Campeonato Iberoamericano de Atletismo y ganó la medalla de plata en el Campeonato Mundial Junior de Barcelona; asimismo, ocupó el puesto 28 en los Juegos Olímpicos Londres 2012, una gran actuación para el joven de 18 años, y en los Juegos Olímpicos Río 2016 clasificó a las finales. Al año siguiente ganó el oro en el Campeonato Sudamericano de Atletismo: "el infinito es no ponerte límites. Yo puedo soñar con lanzar 90 metros, pero no me tengo que limitar a eso. Tengo que apuntar al infinito. El infinito es donde cada uno puede llegar". Falleció en el año 2020 en Marcos Paz, Buenos Aires.



SE LANZA "GIRLFRIEND" Un día como hoy en el año 2007, Avril Lavigne lanzaba el sencillo "Girlfriend". Perteneciente al álbum "The best damn thing" (2007) y compuesta por la cantante canadiense junto a Dr. Luke, la canción fue escrita como una broma: "es sólo una canción divertida y realmente no significa nada. Al escribirla, comencé a cantar ´No me gusta tu novia, creo que necesitas una nueva´, pensando que eso era genial".



