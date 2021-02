» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 27/feb/2021 de La Auténtica Defensa. La cocina de la abuela Berta:

Pollo con arroz a la cúrcuma

Por Berta Chudnobsky













Berta Chudnobsky

El pollo con arroz (o arroz con pollo, como dice mi nieta), se hace todo el año y puede como en este caso hacerla con especies y no con tomate. Se le puede agregar al servir queso rallado o jugo de limón que le da un sabor muy especial. Esta receta no lleva tomate por que el protagonista es la Cúrcuma y queda amarillo. La Cúrcuma es una planta herbácea con grandes poderes medicinales la cual conocemos más a nivel culinario como especia ya que es integrante del curry. De la planta de Cúrcuma lo utilizado es la raíz que contiene un componente activo llamado curcumina o curcumín que es lo que le proporciona su característico color. La Cúrcuma es considerada en la India y los países del sudeste asiático como anticancerígena y se afirma que tiene propiedades para prevenir y curar varios tipos de cáncer. Aunque estas propiedades de la Cúrcuma están siendo estudiadas aún no se ha podido probar científicamente que esto sea realmente así. Se afirma que tiene más poder antioxidante que la vitamina E con lo cual actúa contra los efectos de los radicales libres causantes del envejecimiento celular. Por ello además de ser utilizada en medicina los laboratorios cosméticos están integrando la cúrcuma a los productos antiarrugas y de rejuvenecimiento facial. Está comprobado que actúa como desinflamante y calmante del dolor, su consumo es muy beneficioso en los casos de artrosis, artritis y reuma. Su ingesta puede ayudar a controlar la Diabetes ya que tiene la propiedad de estabilizar los niveles de glucosa en la sangre. Se considera también que ayuda a bajar el colesterol malo y a elevar el colesterol bueno. Incluso, para uso externo se aplica con excelentes resultados en casos de Psoriasis, Dermatitis y para eliminar infecciones por hongos. INGREDIENTES - 1 pollo chico ó 1.5 kilos de pata y muslo ó 1.5 kilos de alitas con muslitos - 1 cebolla grande - 2 dientes de ajo - ½ pimiento morrón - 2 hojas de laurel - Hojas de salvia - 6 pocillos de café de arroz grano largo o corto - Aceite - Sal pimentón - Cúrcuma (o condimento para arroz) - Ají molido pimienta - Caldo de ave casero o de cubitos PREPARACIÓN Si el pollo es entero y grande separar para otra preparación una parte de la pechuga y cortar en trozos chicos, si utilizan pata y muslo separar, sacar el exceso de grasa, controlar que no tenga canutos de plumas en ese caso quemar sobre la hornalla. Cortar a los costados los muslos dejando algo en el hueso y las patas enteras. Si son alitas cortar en 3 partes y revisar. Cortar los vegetales bien finitos Poner a calentar la cacerola , incorporar los vegetales y dejar unos segundos en seco para que ablanden , agregar aceite rehogar, agregar el pollo y mezclar con cuchara de madera que tomen color. Agregar 1 litro de caldo , sal, pimienta, ají molido, dejar hervir colocar el arroz, el pimentón y el doble de Cúrcuma, tapar a los 10" controlar el líquido y agregar 10" después controlar que el arroz esta al dente y apagar el fuego. Si falta incorporar un poquito de líquido. El líquido debe ser caliente. No es una sopa debe quedar sequito y el arroz a punto. Tener en cuenta que la sal y los condimentos a gusto familiar tratando que ninguno sobresalga. No todos cocinan en 18" por lo que hay que controlarlo. Si tiene olla a presión – que es lo ideal para cocinar al poner el líquido incorporar el arroz y apagar a los 15". El arroz lleva 2/12 tazas de agua por medida. Con 6 pocillos comen bien 7 personas. Si queda excedente se calienta tapado en el horno. Acompañar con fruta fresca de estación.





Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com

