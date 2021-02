» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 27/feb/2021 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

Los efectos mentales y emocionales de la Menopausia

Por Dra. Analía Barchiesi











Aunque los síntomas físicos, como los sofocos y los sudores nocturnos, se asocian con mayor frecuencia a la menopausia, los efectos emocionales pueden ser igualmente molestos. Los efectos secundarios emocionales comunes incluyen irritabilidad, manifestaciones emocionales desproporcionadas, ansiedad, falta de motivación, empeoramiento de la depresión preexistente, confusión y olvido. La perimenopausia y la menopausia coinciden con lo que puede ser el momento más estresante en la vida de una mujer. Los padres que envejecen, los hijos que se mudan fuera del hogar, lo estresante del trabajo, la planificación para la jubilación, el divorcio y las preocupaciones financieras, todos ocurren con alta frecuencia en nuestros 40 y 50 años. ¡Qué suerte tenemos! Hay que pasar por la menopausia además de todo esto. Las dificultades para dormir también son extremadamente frecuentes durante la perimenopausia y la menopausia. Y si no está descansando adecuadamente, es razonable esperar que no pueda manejar los factores estresantes de la vida diaria con la gracia con la que normalmente lo haría. Puede haber muchas razones subyacentes para los trastornos del sueño. Para algunas, son los sudores nocturnos los que los despiertan con frecuencia, en cuyo caso el reemplazo hormonal puede reducir esos sudores nocturnos y mejorar el sueño. Para aquellas que están experimentando estrés severo, esto también puede interferir con el sueño. Así que la terapia, la meditación y otras técnicas para aliviar el estrés también pueden ser útiles. Hacer ejercicio regularmente, mantener un peso normal, tratar trastornos médicos subyacentes, evitar estimulantes, alcohol y otras drogas psicoactivas también se recomiendan para cualquier persona que experimente insomnio. El estrés por sí solo puede ser una explicación adecuada para muchos de los síntomas mentales y del estado de ánimo que sufren las mujeres durante la menopausia. Por lo cual, aunque todos estos síntomas pueden estar directamente relacionados con la menopausia en sí, también puede haber otras razones no relacionadas con la menopausia, por lo que vale la pena discutirlos con su médico. Es importante tener una conversación detallada médico-paciente. Consulte a CeClim. Puede asegurarse de que tenemos todos los recursos disponibles para ayudarle a sobrellevar este momento tan desafiante. Dra. Analía Barchiesi - Ginecóloga y Obstetra - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

