Desde Godoy Cruz llegará el central zurdo Zaid Romero, mientras desde Talleres arribará también el mediocampista ofensivo Cristian Ojeda junto a Fernando Bersano y Stefano Zarantonello. Además, Germán Díaz se quedará en el Violeta y se incorporó el arquero Fernando Ezequiel Navarro Montoya. Una semana de confirmaciones vivió Villa Dálmine, porque al mismo tiempo que se sorteó el fixture del Campeonato 2021 de la Primera Nacional y conoció a sus rivales, prácticamente terminó de cerrar el plantel con el que afrontará esta competencia que comenzará el 13 de marzo. Es que, en las últimas horas, la dirigencia Violeta se aseguró dos nuevas incorporaciones: el defensor Zaid Romero y el mediocampista ofensivo Cristian Ojeda. Romero (21 años; 1,95 metros) es un marcador central zurdo que se formó en Huracán Las Heras de Mendoza y que a los 18 años pasó a Godoy Cruz. Un año después debutó en la Primera División del Tomba frente a Defensa y Justicia. Posteriormente disputaría un segundo partido como profesional frente a Racing Club de Avellaneda. Su arribo al equipo de nuestra ciudad se da luego de la frustrada negociación para incorporar a Federico Rasmussen, quien no se pudo desvincular de Guillermo Brown de Puerto Madryn cuando ya tenía todo arreglado con Villa Dálmine y Felipe De la Riva lo contaba como titular en la zaga central en su planificación. Con Romero, el DT uruguayo cuenta ahora con cuatro marcadores centrales profesionales, porque en el plantel ya estaban Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres y Agustín Stancato. Además, también pueden cumplir esa función Santiago Moyano y el juvenil Eduardo Vallejos. En tanto, Maximiliano García se desvinculó finalmente esta semana de la institución. Por su parte, Ojeda (22 años) es un mediocampista ofensivo zurdo que puede desempeñarse como extremo y que llegará a préstamo desde Talleres de Córdoba junto al lateral izquierdo Fernado Bersano y el delantero Stefano Zarantonello (ambos habían sido confirmados con anterioridad como parte de la negociación que llevó a Valentín Umeres a préstamo a "La T"). Sin lugar en el primer equipo del Matador, en las últimas temporadas, Ojeda estuvo a préstamo en Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y también en Atenas de Uruguay (además, en su corta trayectoria, fue convocado para la Selección Argentina Sub 20 y fue sparring de la Mayor). En el actual mercado de pases sonaba como posible refuerzo de Instituto de Córdoba, aunque finalmente llegará a Campana a pedido de De la Riva como una alternativa para jugar como enganche y también como competencia de Tomás Garro para ocupar un lugar en el sector izquierdo de la línea media. De esta manera, el Violeta contará con cinco jugadores a préstamo desde Talleres de Córdoba, sumando a Santiago Moyano y Catriel Sánchez, quienes ya van por su segundo ciclo en el equipo de nuestra ciudad. Las otras novedades respecto a la conformación del plantel son la ratificación de Germán Díaz, mediocampista ofensivo (ex Berazategui y Deportivo Armenio) que lleva tres semanas entrenando y que marcó un gol en el amistoso frente a Acassuso; el descarte de Peter Martínez Grance, lateral izquierdo ex Boca Juniors, que también venía trabajando con el equipo y había participado de todos los amistosos; y la llegada del arquero Fernando Ezequiel Navarro Montoya (23 años; hijo del "Mono"), quien ocuparía el lugar de tercer arquero por la inminente salida de Juan Marcelo Ojeda y mientras Francisco Salerno se recupera de la lesión que sufrió en la anterior preparación. Así, con estos últimos movimientos y de no mediar ninguna sorpresa de último momento, Villa Dálmine ya tendría cerrado su plantel para el Campeonato 2021 de la Primera Nacional que comenzará el 13 de marzo y que lo tendrá debutando como local frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.









EL PLANTEL VIOLETA Con las novedades confirmadas esta semana y aunque todavía restan firmas para la oficialización de todos los refuerzos ya acordados, Villa Dálmine cuenta en su plantel con 30 jugadores profesionales y el juvenil Eduardo Vallejos. De esos 30 profesionales, el arquero Juan Marcelo Ojeda se desvincularía próximamente de la institución, mientras los delanteros Gastón Martiré y Lucas Cajes podrían ser cedidos a préstamo. Por el momento, todos los nombres con los que cuenta Felipe De la Riva a este momento son: -Arqueros: Juan Marcelo Ojeda, Emanuel Bilbao, Lucas Bruera, Fernando Ezequiel Navarro Montoya y Francisco Salerno. -Marcadores centrales: Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Agustín Stancato, Zaid Romero y Eduardo Vallejos. -Laterales derechos: Facundo Lando, Santiago Moyano y Franco Flores. -Laterales izquierdos: Facundo Rizzi y Fernando Bersano. -Volantes internos: Ataliva Schweizer, Federico Recalde, Laureano Tello, y Marcos Sánchez. -Mediocampistas ofensivos: Leandro Larrea, Tomás Garro, Cristian Ojeda, Germán Díaz y Franco Costantino. -Delanteros: Catriel Sánchez, Enzo Fernández, Sergio Sosa, Alejandro Gagliardi, Stéfano Zarantonello, Lucas Cajes y Gastón Martiré.

