Anoche, en el inicio de la 3ª fecha, el Fortín superó 2-0 a Argentinos. Además, Aldosivi venció a Arsenal y Defensa y Justicia a Patronato. Hoy juegan Independiente y San Lorenzo. En el comienzo de la tercera fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, Vélez Sarsfield le ganó anoche 2-0 como visitante a Argentinos Juniors con goles de Lucas Janson y Thiago Almada. De esta manera, el conjunto de Liniers se mantiene perfecto en el certamen, con tres victorias en tres presentaciones. En la jornada de ayer, además, Aldosivi de Mar del Plata superó 3-0 como local a Arsenal en lo que fue la primera victoria de Fernando Gago como DT. En contrapartida, Sergio Rondina todavía no ha podido sumar en este torneo con el conjunto de Sarandí. En el tercer encuentro del viernes, Defensa y Justicia derrotó 1-0 a Patronato de Paraná como local y llegó a seis puntos en la Zona B, por lo que quedó a tres de distancia de Vélez. Este sábado continuará la programación con cuatro encuentros: Banfield vs Colón (17.10), Talleres vs Newells (17.10), Independiente vs Gimnasia de La Plata (19.20) y San Lorenzo vs Central Córdoba de Santiago del Estero (21.30). Mañana domingo, en tanto, se medirán: Platense vs River Plate (17.10), Estudiantes de La Plata vs Racing Club (19.20) y Boca Juniors vs Sarmiento de Junín (21.30). La jornada se cerrará el lunes con otros tres juegos: Unión vs Lanús (19.15), Rosario Central vs Godoy Cruz (21.30) y Atlético Tucumán vs Huracán (21.30).

VELEZ FESTEJÓ CON LOS GOLES DE LUCAS JANSON Y THIAGO ALMADA.



Liga Profesional:

Vélez ganó en La Paternal y sigue perfecto

