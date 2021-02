P U B L I C



SAMPAOLI EN MARSELLA El exentrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, fue presentado ayer como nuevo DT del Olympique de Marsella, donde dirigirá a dos compatriotas: el defensor Leonardo Balerdi y el delantero Darío Benedetto. Después de alejarse de Atletico Mineiro (equipo al que dejó en la tercera posición del Brasileirao), Sampaoli asume este desafío como reemplazante del portugués André Vilas-Boas. El Marsella se encuentra en la 7ª posición de la Ligue 1 de Francia, a 14 unidades del Monaco, que ocupa el cuarto puesto y se está quedando con el último boleto a competiciones europeas.



JUEGA EL PSG Ayer comenzó la 27ª fecha de la Ligue 1 de Francia con la victoria de Niza, 1que superó 2-1 como visitante a Rennes con el arquero Walter Benítez como titular. Hoy continúa la acción y se presentará el Paris Saint Germain (3º con 54 puntos, a cuatro del líder Lille) frente al Dijon como visitante (13.00, DirecTV). BARCELONA, A SEVILLA Por la 25ª fecha de la La Liga de España, Barcelona visitará hoy a Sevilla (12.15, ESPN). El conjunto catalán marcha en la tercera ubicación con 50 unidades, mientras Sevilla se encuentra en cuarto lugar con 48. Este sábado también juegan: Eibar vs Huesca, Alavés vs Osasuna y Getafe vs Valencia. La fecha se abrió ayer con el empate 1-1 entre Levante y Athletic Bilbao. EL CITY Y EL LEEDS Hoy comienza la 26ª fecha de la Premier League de Inglaterra y en el primer duelo de la jornada, el líder Manchester City recibirá a West Ham (9.30, ESPN). Además, este sábado, también se destaca el encuentro del Leeds United de Marcelo Bielsa, que será local frnete a Aston Villa (14.30, ESPN). También jugarán: West Bromwich vs Brighton y Newcastle vs Wolverhampton. JUEGA JUVENTUS En el inicio de la 24ª fecha de la Serie A de Italia, Juventus visita hoy a Hellas Verona (16.45, ESPN) con la posibilidad de acercarse a la cima (está a ocho unidades del líder Inter, aunque con un partido menos). Este sábado también juegan Spezia vs Parma y Bologna vs Lazio. COPA LIBERTADORES Por la primera ronda de la Fase Previa, Guaraní de Paraguay goleó 4-1 como visitante a Royal Parí de Bolivia, mientras Universidad César Vallejo de Perú y Caracas de Venezuela igualaron 0-0.

Breves: Fútbol

27 de Febrero de 2021

