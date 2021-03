» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 28/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Realizan gran simulacro de incendio en las torres de la UOM







Participaron decenas de integrantes de fuerzas de emergencia. Estuvo Organizado por Defensa Civil Campana, contó con la coordinación de la Mesa de Enlace del Cimopu. Un gran simulacro de incendio se llevó a cabo este sábado en el complejo de torres de la UOM ubicado en avenida Mitre y calle Berutti, en lo que significó el regreso de estos ejercicios en la ciudad desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. El tránsito en la avenida se vio interrumpido por más de una hora mientras las fuerzas de emergencia intervinientes realizaban un operativo de control de incendio y rescate de víctimas. El simulacro estuvo organizado por Defensa Civil de Campana y fue coordinado por la Mesa de Enlace del Cimopu. Decenas de bomberos, rescatistas y personal sanitario fueron parte de este ejercicio. Por nuestra ciudad fueron convocados Bomberos Voluntarios, Tránsito, SAME, Cruz Roja y los brigadistas de Defensa Civil. Pero también se involucraron dotaciones de bomberos de los distritos vecinos de Zárate, Escobar y Exaltación de la Cruz. "Después de un año parados, el objetivo fue ver la capacidad operativa de las máquinas, cómo se encuentran los equipos, la operatividad de la gente y los obstáculos que se presentan ante el posible evento de un incendio para que las máquinas puedan llegar a efectuar una pronta respuesta", explicó Juan Carlos Ruiz, director de Defensa Civil de Campana. Las torres de la UOM son de las más altas en la ciudad, poseen decenas de departamentos y están ubicadas en un área de gran circulación peatonal y de vehículos. El ejercicio de ayer contribuyó a analizar cómo los equipamientos de rescate disponibles se adaptarían ante una emergencia en este complejo, en cuyas inmediaciones hay árboles y espeso tendido eléctrico que, por caso, podría complicar el despliegue de la escalera de una autobomba. Asimismo, el operativo simuló el rescate de personas heridas, las cuales fueron asistidas por el SAME y la Cruz Roja, que montó una carpa de triage para la evaluación de las víctimas. "Este clase de ejercicios sirve un montón porque te permiten estar constantemente dinámico para afrontar cualquier evento y estar comunicado con todos los actores: bomberos, Defensa Civil, Tránsito, Cimopu, Policía, con el fin de darle una pronta respuesta a los vecinos ante una desgracia que pudiera haber", expresó Ruiz. Por otro lado, el jefe de Defensa Civil valoró poder trabajar en conjunto con fuerzas de emergencia de distintos distritos para conocer "a quiénes recurrir si la capacidad de los bomberos de Campana no da abasto". El último simulacro de emergencia en la ciudad se había desarrollado en febrero del año pasado: consistió en una búsqueda de personas extraviadas en el excamping Río Luján ubicado en el kilómetro 60 de la Panamericana. El evento, que duró alrededor de una hora, fue coordinado por la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio y en aquella oportunidad contó con la participación de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, el equipo de buzos de Prefectura Naval Argentina, la Brigada Canina K9, Gendarmería Nacional, Policía y SAME. En tanto, dos meses antes se había efectuado un simulacro de un principio de incendio en la Alcaidía Penitenciaria de Campana ubicada sobre la Ruta Provincial N°6. La actividad contó con la participación de Defensa Civil, la brigada interna de Bomberos y la brigada de caninos del Servicio Penitenciario Bonaerense. Involucró además a 30 efectivos del SPB y brigadistas de Defensa Civil. Según se informó, está previsto continuar con los simulacros en distintos edificios de Campana para poner a prueba la capacidad de respuesta del sistema de emergencia local.

Escaleras hidraúlicas de enorme tamaño y gran cantidad de personal afectado para el simulacro.





Decenas de bomberos, rescatistas y personal sanitario fueron parte de este ejercicio.





Se involucraron dotaciones de bomberos de los distritos vecinos de Zárate, Escobar y Exaltación de la Cruz.





El ejercicio de ayer contribuyó a analizar cómo los equipamientos de rescate disponibles se adaptarían ante una emergencia en este complejo





Juan Carlos Ruiz, director de Defensa Civil de Campana.



