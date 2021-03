» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 28/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Villa Dálmine superó a Comunicaciones en su cuarto amistoso de preparación













EL CENTRAL ZAID ROMERO, QUIEN LLEGÓ DESDE GODOY CRUZ, DISPUTÓ LOS ÚLTIMOS MINUTOS DEL PARTIDO ENTRE TITULARES

En el partido entre titulares se impuso 3-1 con doblete de Catriel Sánchez y un gol de Rodrigo Cáseres. Luego, en el duelo entre suplentes, igualó 1-1 con tanto de Sergio Sosa. Los defensores Zaid Romero y Fernando Bersano sumaron sus primeros minutos. En su cuarto amistoso de preparación para el Campeonato 2021 de la Primera Nacional (que comenzará el 13 de marzo), Villa Dálmine superó ayer a Comunicaciones por 3-1 en el partido entre equipos titulares. Luego, en el duelo entre suplentes, igualó 1-1. Ambos encuentros se dividieron en dos tiempos de 35 minutos y para Felipe De la Riva fue la oportunidad de ver en acción a tres de los últimos refuerzos que ha sumado al plantel: los marcadores centrales Rodrigo Cáseres (jugó los 70 minutos del partido entre titulares) y Zaid Romero (ingresó en los minutos finales) y el lateral izquierdo Fernando Bersano (disputó el ST de los titulares y el PT de los suplentes). En contrapartida, el uruguayo no pudo contar con Franco Flores (sobrecarga muscular), Leandro Larrea (infección) y Germán Díaz (se recupera de una distensión muscular sufrida en el amistoso anterior, pero ayer ya firmó su contrato). Así, respecto al ensayo contra Acassuso, el entrenador mantuvo el 4-4-2, pero realizó cuatro cambios en la formación titular: Cáseres formó la zaga central junto a Maximiliano Pollacchi (en el final del ST ingresó Romero); Santiago Moyano jugó como lateral derecho en lugar de Flores; Laureano Tello ocupó la posición de Larrea como externo por derecha; y Tomás Garro inició abierto por izquierda, mientras Marcos Sánchez compartió el centro del campo con Ataliva Schweizer (salió Federico Recalde). En este primer partido, Catriel Sánchez abrió el marcador a los 26 minutos de la primera parte: aprovechó una pelota perdida, encaró al arquero De Bórtoli, lo gambeteó y definió para el 1-0. En el complemento, Cáseres marcó el 2-0 al conectar de zurda un envío de Garro desde la izquierda. Y posteriormente, Catriel selló su doblete y el 3-0 al empujar un centro bajo de Moyano, quien ganó por derecha, se metió al área y le sirvió el gol. Sobre el final de los 70 minutos llegó el descuento de Comunicaciones y también una preocupación para De la Riva, porque el arquero Emanuel Bilbao debió retirarse por una molestia física (ingresó Lucas Bruera). En el ensayo entre suplentes, la principal novedad en el Violeta fue la presencia del mediocampista Exequiel Benavídes (surgido en Boca Juniors y con pasos por All Boys y Nueva Chicago, entre otros), quien sería evaluado como alternativa para reforzar el plantel. En cuanto al juego, los dirigidos por Jorge Vivaldo comenzaron ganando con un tanto de Ángel Luna (exjugador de Villa Dálmine en el paso del "Flaco" por el club como DT), pero Sergio Sosa niveló las acciones en el mismo primer tiempo para establecer el 1-1 que sería final. De cara al debut frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, el Violeta tendrá un último amistoso el próximo sábado ante Ferro Carril Oeste, nuevamente en Campana. Para ese encuentro, De la Riva espera poder contar con los jugadores que ayer no tuvo a disposición, incluidos también el mediocampista ofensivo zurdo Cristian Ojeda y el delantero Stefano Zarantonello, quienes, al igual que Bersano, se suman a préstamo desde Talleres de Córdoba. SÍNTESIS DEL PRIMER PARTIDO VILLA DÁLMINE (3): Emanuel Bilbao (ST 32m Lucas Bruera); Santiago Moyano, Maximiliano Pollacchi (ST 27m Zaid Romero), Rodrigo Cáseres, Facundo Rizzi (ST Fernando Bersano); Laureano Tello (ST 20m Franco Costantino), Ataliva Schweizer, Marcos Sánchez, Tomás Garro; Alejandro Gagliardi y Catriel Sánchez. DT: Felipe De la Riva. COMUNICACIONES (1): Leandro De Bórtoli; Lucas Reynoso, Jonathan Chacón, Lucas Banegas, Rodrigo Ayala; Nicolás Nóbile, Marcelo Scatolaro, Rodrigo Acosta, Matías Ruiz Sosa; Diego Nakache y Emanuel Zagert. DT: Jorge Vivaldo. GOLES: PT 26m Catriel Sánchez (VD). ST 26m Rodrigo Cáseres (VD), 28m Catriel Sánchez (VD) y 31m Lucas Banegas (C). CANCHA: Villa Dálmine. DETALLE: Se jugaron dos tiempos de 35 minutos. SÍNTESIS DEL SEGUNDO PARTIDO VILLA DÁLMINE (1): Lucas Bruera (ST 11m Juan Marcelo Ojeda); Facundo Lando, Eduardo Vallejos, Agustín Stancato, Fernando Bersano (ST 9m Alexis Nieva); Franco Costantino, Federico Recalde, Exequiel Benavidez, Lucas Cajes; Enzo Fernández y Sergio Sosa. DT: Felipe De la Riva. COMUNICACIONES (1): Lucas Di Grazia; Ivo Cabrera, Ulises Morán, Gonzalo Cardozo, Nicolás Giovagnoli; Santiago Tossi, Martín Palisi, Diego Cassoppero, Ángel Luna; Álvaro Lima y Juan Bautista Arricau. DT: Jorge Vivaldo. GOLES: PT 28m Ángel Luna (C) y 35m Sergio Sosa (VD). CANCHA: Villa Dálmine. DETALLE: Se jugaron dos tiempos de 35 minutos.

TRAS LA CESIÓN DE MOYANO, CATRIEL SÁNCHEZ MARCÓ SU SEGUNDO GOL DE LA MAÑANA.





TOMAS GARRO FUE TITULAR Y EJECUTÓ EL TIRO LIBRE QUE DERIVÓ EN EL SEGUNDO GOL VIOLETA





SERGIO SOSA ANOTÓ EL GOL DE LOS SUPLENTES, QUE EMPATARON 1-1.

Primera Nacional:

Villa Dálmine superó a Comunicaciones en su cuarto amistoso de preparación

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar