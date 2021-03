P U B L I C









El vecino de San Pedro es intensamente buscado por las autoridades. Se llama Paulino Ávila. Tiene 43 años, es vecino de San Pedro y no descartan que se haya suicidado. "Yo hablé con él hasta el miércoles a la mañana. Después apagó su celular y no supe más nada de él", señaló su pareja. La denuncia está radicada en la UFI 2 de nuestra ciudad, dado que el departamento judicial tiene jurisdicción en Zárate, y se solicitó a Gendarmería y a la policía que inicien las tareas de búsqueda. Incluso se sumaron un dron de la Secretaría de Seguridad de Campana y los sabuesos de la Brigada K 9. Paulino Ávila, de 43 años, y vecino de San Pedro es intensamente buscado desde este viernes. "Yo hablé con él hasta el miércoles a la mañana. Después apagó su celular y no supe más nada de él. Ese mismo día me avisan que estaba el auto en Brazo Largo de Zárate y me pidieron que vaya a buscarlo", señaló su pareja a un medio de San Pedro. Se trata de un Peugeot 207 que, tal como lo había anunciado Paulino, se encontraba estacionado al pie del Puente Zárate Brazo largo, en el camino sin mejoras al que se accede por el margen derecho del sector del peaje, y sin signos de criminalidad. La mujer explicó que no es la primera vez que el hombre amenaza con suicidarse y que en principio no le había dado mayor trascendencia al aviso. Pero decidió hacer la denuncia cuando efectivamente, el auto se encontraba donde había dicho que lo iba a dejar. Aparentemente, el hombre señaló donde había escondido las llaves, para que pasara a retirar el auto, y dijo que iba a terminar arrojándose del puente. Además, en el interior del vehículo se encontraron su billetera y documentos.

Personal de Defensa Civil de Campana y uniformados bonaerenses en el sector donde fue hallado el vehículo.





La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Campana sumó uno de sus drones a la búsqueda.

Dejó su auto al pie del puente Zárate Brazo Largo y está desaparecido

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar