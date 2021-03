Un profesor con cara conocida

P U B L I C



Franco Damiano integró la primera camada de egresados de la Escuela Técnica Roberto Rocca. Título en mano, descansaba antes de entrar a la facultad cuando lo volvieron a llamar del colegio para que comparta lo aprendido con las nuevas generaciones de alumnos. "Al principio tenía un poco de miedo", confiesa el estudiante universitario, ya consolidado en el equipo docente. "Acá hay un trabajo muy grande para que las clases sean cada vez mejores". En el verano del 2020 Franco Damiano pasaba sus últimas vacaciones antes de comenzar la facultad. "Me decían que las disfrutara porque una vez en la carrera iban a ser mucho más cortas", recuerda. Sin embargo, un llamado desde la escuela de la que acababa de graduarse lo sorprendió: querían que regresara. ¿Estaba el título analítico listo? ¿O, la pesadilla de todos, hubo un error y tenía que volver a rendir una materia? Nada de eso. "Me propusieron enseñar", revela el joven. Fue así como Franco, técnico electrónico egresado de la Escuela Técnica Roberto Rocca y estudiante de ingeniería industrial en la Universidad de Buenos Aires, se transformó en apenas tres meses de estudiante a maestro, pasando a formar parte de la pareja pedagógica encargada del dictado de la materia Soldadura Electrónica. Un cambio que, asegura, fue más sencillo gracias al apoyo de sus exprofesores. "Los profesores, que ahora son mis compañeros de trabajo, me integraron enseguida y siempre estuvieron para darme una mano, ayudándome en mis primeras clases y para planificar la materia. De a poco fui siguiendo el camino solo. La verdad que en la escuela el ambiente de trabajo es muy lindo", destaca el miembro de la primera camada de graduados de la ETRR. Pero más allá de ese respaldo, la situación daría un vuelco y complicaría ni bien iniciada la carrera docente del joven técnico. Luego de tres clases, se dictó la cuarentena obligatoria y el taller se mudó a la pantalla. Cómo adaptar a la enseñanza remota los contenidos de una materia muy práctica como Soldadura Electrónica pasó a ser el primer gran reto de su flamante empleo. Para colmo, a él también le estaba costando seguir el ritmo de la cursada virtual en la universidad, "teniendo que estudiar desde PDFs y, en algunas materias, directamente sin la posibilidad de contar con clases ni alguien que te explique los temas". Pero la sólida base que traía de la ETRR le permitió asimilar los nuevos contenidos y por estos días, cuando terminé de rendir Álgebra y Pensamiento Científico, superará el CBC y pasará a primer año de Ingeniería Industrial. Así como Franco enderezó su cursada universitaria, supo atrapar a los chicos de 2º año con Soldadura Electrónica. En el taller del fondo de su casa recreó procedimientos técnicos para mostrarles a través de la pantalla a sus estudiantes. Captar su atención no fue una dificultad: revela que los chicos se quedaron fascinados al enterarse que, no hace muchos años, él había estado en sus mismo lugares, siendo parte de la primera camada que formó la ETRR. "Al principio tenía un poco de miedo porque pensaba que, al verme como un alumno dando clases, no me iban a prestar atención o se iban a tomar relajados la materia, pero se re interesaron en mi historia, me preguntaban y les atraía. Creo que los motivó y ayudó a llevar en la compu una materia que es muy práctica", comenta Franco. Afianzado en su rol, tuvo la oportunidad además de descubrir desde otro costado la escuela donde pasó 7 años: "Están muy buenas las capacitaciones que da la escuela, eso me sorprendió. Cuando era alumno no sabía que los profesores estaban constantemente capacitándose. Hay un trabajo muy grande para que las clases sean mejores". La prioridad de Franco es continuar sus estudios superiores. Tras recibirse, sueña con integrar una gran empresa o tener su propio emprendimiento. Durante 2019 y en el marco del programa educativo GEN Técnico, tuvo la chance de realizar las Prácticas Profesionalizantes en Tenaris y eso le encantó. Pero el joven técnico asegura que en la docencia descubrió un actividad que puede complementarse con el proyecto que elija. "Esta experiencia me ha ayudado mucho en cuanto a la responsabilidad y la independencia, porque tengo que planificar la clase y estar para los chicos. Me gustaría seguir siendo docente una vez graduado de ingeniero", dice Franco. "Para mi esto no es solo mi primer trabajo".

Luego de graduarse, Franco Damiano regresó a la escuela donde pasó 7 años para compartir lo aprendido.





En los talleres todavía vacíos de chicos de la ETRR, donde espera volver después de un año de enseñanza remota.

Un profesor con cara conocida

