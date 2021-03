Sergio Roses

El Espacio Plural aspira a convocar gente de distintas ideas y perfiles, que tengan vocación de construir, y voluntad de dialogar en el marco del respeto y la humildad intelectual. Creemos firmemente que la diversidad tiene un valor, que si aprendemos a procesarla y hacerla producir, los resultados van a ser mejores y más duraderos. Esa visión es nuestra guía y lograr llevarla a la práctica es nuestro primer desafío. Pero también procuramos un segundo desafío, que está dirigido hacia el ecosistema. Se trata de demostrar que podemos conversar, lograr puntos comunes, que refuten o reafirmen nuestras propias ideas, pero sobre todo hacerlo civilizadamente. Porque centrar nuestros objetivos en las personas, más que en las luchas políticas, fue el motor y la base de nuestra humanidad, lo que nos hizo evolucionar y lo que nos va a hacer prosperar. Por eso también el compromiso es con el equilibrio, la inclusión, la templanza y la prudencia que nutren estas aspiraciones. La tensión mediática, la pandemia y la situación económica nos pueden llevar a equivocar el camino de construcción que nuestra sociedad se merece. En estos tiempos extraordinarios es momento de serenidad en las acciones y claridad en los objetivos, pese a que las circunstancias no sean las deseadas. Solo el esfuerzo conjunto y racional nos empujara a superar diferencias y poder construir. Hoy y en lo inmediato es necesaria la plena colaboración, en todos los órdenes, de las principales instituciones del país y de cada sector que lo componen. No es momento de arengas peligrosas y de exacerbar los enfrentamientos partidarios. Respetemos las instituciones y por sobre todo respetemos a la gente, que somos todos nosotros. Solo el pensamiento constructivo y el esfuerzo mancomunado serán las herramientas eficaces para superar los obstáculos que nos están impidiendo convivir en paz y lograr que salgamos de esta crisis generalizada. Luego de décadas de estancamiento en nuestro país, en el contexto de un mundo que hasta la pre pandemia no había dejado de progresar, el "qué hacer" tiene obviamente un valor, pero sigue al desafío principal que es el "cómo hacerlo". No hay mejor camino, no existe mejor propuesta, que la que tenga el mayor consenso posible dentro de las soluciones que la "técnica" recomiende. Por decirlo de alguna forma, no se trata de derechas e izquierdas, sino de convocar a un nuevo humanismo, que ponga a la persona como eje. Sergio Roses - Contacto: espacioplural@outlook.com

Espacio Plural para un nuevo Humanismo

Por Sergio Roses

