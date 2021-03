Axel Cantlon

Desde que se inició el proceso de vacunación contra el COVID-19 se conocieron muchas situaciones que muestran el estado deplorable de la dirigencia política. Que podemos esperar de nuestro país, si ni siquiera podemos trabajar en conjunto y seriamente, una tarea tan humanitaria como la vacunación de nuestros conciudadanos para protegerlos de una infección que se ha llevado muchas vidas de compatriotas. En principio se realizaron campañas de la oposición para desprestigiar y confundir sobre el efecto de la vacunación. Luego, shows mediáticos de las salidas y aterrizajes de los aviones que traían el 1% del total de vacunas que necesita nuestro país para inmunizarse. Luego, la existencia de un vacunatorio VIP que promovía el privilegio hacia funcionarios, parientes y amigos del poder político, salteando el orden o preferencia de vacunación al personal esencial. Lamentablemente nuestra ciudad tampoco es una excepción a esta regla; y desde el día número uno de la pandemia, no hubo voluntad del municipio de avanzar en acciones conjuntas que involucren a todos los sectores políticos y mostrar una unidad desde la dirigencia política en las acciones y medidas que era necesario transmitir a toda la población local. Desde unos días, en el ámbito local, es frecuente que se realizan diferentes acusaciones sobre la administración de la vacuna entre los sectores de la grieta, con la intención de posicionarse mejor frente a la población y obtener mayor rédito político electoral. Como si la entrega de la vacuna fuera un voto. Sería una pena que las vacunas que administra la municipalidad o las que administra el Gobierno Provincial en la escuela 2 se entreguen salteando las reglas como se comprobó en el gobierno nacional, salteando a gente con mejor derecho. En mi opinión, los campanenses como los argentinos deberíamos unirnos más que nunca en este momento, a pesar de nuestras diferencias partidarias e ideológicas, con el único fin de asegurar la protección sanitaria a toda nuestra población. Así como se está manejando el municipio y los dirigentes políticos que tienen relación con la Gobernación o la Nación, no están pensando en la gente sino que solo miran su propio ombligo para sacar ventaja electoral. En Campana necesitamos dirigentes con la voluntad para trabajar por nuestra población, en lugar de pelearse por el cartel de la administración. Todos deberíamos exigir la preferente vacunación del personal de salud en primera instancia, el personal de educación; y las personas de riesgo. Que nadie más toque una vacuna para nadie que no esté en esa población; luego definir los próximos grupos. Como me hubiera gustado que Campana en este momento, sea un ejemplo para todo el país, uniendo a todos los sectores políticos en la protección de nuestros vecinos contra el COVID-19; sin embargo ni la vacuna se salvó de la grieta.

Ni las vacunas se salvan de la grieta

Por Axel Cantlon

