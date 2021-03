Inquietud en Los Pioneros por el estado de abandono del barrio

Casi 30 vecinos se reunieron con Alejo Sarna y Carlos Castillo donde expresaron su angustia por múltiples problemas de mantenimiento, servicios defectuosos, carencia de obras públicas y falta de respuestas del Municipio. Convocados por los propios vecinos, el referente del Frente de Todos Campana Alejo Sarna y Carlos Castillo del MRP se acercaron al barrio Los Pioneros para escuchar los padecimientos que allí se viven a diario a raíz de lo que los mismos vecinos calificaron como una gran ausencia del Estado municipal fruto de la indolencia de los funcionarios y la despreocupación por lo que le pasa a los vecinos. "Pareciera que al gobierno solo le preocupa lo que sucede en el centro de la ciudad o en los barrios más populosos donde hay muchos votos", dijo una vecina ofuscada, para luego ir dando la palabra a distintos vecinos y vecinas que fueron relatando los problemas que vive el barrio. Y la lista fue larga. Poco mantenimiento de las calles, uso de materiales de baja calidad, nulo mantenimiento de luminarias y zanjas, falta de corte de pasto de espacios públicos y baldíos, falta de poda en la vía pública, problemas en la recolección de residuos, deficientes servicios de agua y cloacas, falta de recolección de poda y montículos, y nulas obras públicas para mejorar la transitabilidad y los servicios generales. Además de los problemas concretos, los vecinos destacaron la falta de respuesta y explicaciones del municipio a pesar de los múltiples reclamos y pedidos que vienen realizando. "Es como hablarle a una pared. Nadie responde, ni ofrece soluciones. Ni siquiera nos dicen que tenemos que esperar. Nos sentimos abandonados" relató un viejo vecino del barrio ya desesperanzado. El barrio Los Pioneros se encuentra sobre la ruta 6, bastante alejado del centro de la ciudad, por lo que tiene serios problemas de comunicación y acceso a los servicios. En los últimos años creció mucho y muchas familias eligieron ese lugar para vivir. Pero este crecimiento se dio sin mucha planificación y a causa de ello los servicios públicos se encuentran desbordados en su capacidad, y la infraestructura del barrio no responde a la dimensión que ha tomado. En la charla con los vecinos este fue uno de los puntos que destacó Alejo Sarna para entender la situación que se vive. "Los Pioneros, como muchos otros lugares de Campana, viene creciendo de manera anárquica y no planificada, sin que se prevea un uso racional del suelo, y sin que se dimensione a futuro como se dará ese crecimiento para que no se den situaciones de desborde en los servicios públicos". En ese sentido, Carlos Castillo añadió que "el municipio solo tapa agujeros y actúa ante la emergencia, solo respondiendo ante el reclamo vecinal y según la importancia del barrio. Como Los Pioneros está alejado del casco céntrico y como para el Municipio no hay muchas familias, entonces el Gobierno local lo tiene último en la lista porque no le reporta beneficios políticos", dijo. Al término de la reunión, Alejo Sarna se ofreció a redoblar los reclamos ante el municipio para que responda, y propuso ir avanzando con cada uno de los temas concretos en busca de una solución. Para ello, tanto Alejo Sarna como Carlos Castillo junto a los vecinos se comprometieron a seguir reuniéndose de manera periódica para seguir encontrando soluciones a los problemas que comentaron.



Sarna y Castillo con vecinos de Los Pioneros



Inquietud en Los Pioneros por el estado de abandono del barrio

