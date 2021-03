Mara Pedrazzoli

Un poco fuera del temario de los medios de comunicación al que concurren insistentemente las noticias que encienden alarma, vamos a referirnos a dos o tres cuestiones que forman parte del discurso del gobierno, al menos del económico (la "consistencia" macro que defienden en los pasillos de la otra Balcarce) y que parece ser (además) de las pocas "cartas" que pueden aventurar una buena gestión al Frente de Todos. Veamos, en el frente externo, las exportaciones aventajaron a las importaciones en USD 1.000 millones durante enero. Empujadas por las ventas de derivados de la soja dirigidos especialmente a India y España, y parte de estos embarques se habían frenado en diciembre por los problemas de paritarias en el sector portuario que -como parte de la "negociación"- implicó un paro sindical. Otros despachos importantes fueron: trigo, maíz, carne bovina (hacia Estados Unidos) y vehículos (con destino a Brasil). La dinámica exportadora mejoró (7,3% ia.) luego de doce meses de caída sostenida. También las importaciones quebraron su tendencia a la aceleración registrada en los dos últimos meses del 2020, crecieron en enero a un ritmo moderado (8,8% ia.). La importación de vehículos no se detuvo: medidas en cantidades las misma aumentó 50% ia. promedio sostenido desde octubre del 2020. Sin embargo se redujeron notoriamente las compras de bienes de capital e intermedios que sirven de insumo a la industria. No sólo en materia de bienes sino de servicios, la balanza comercial fue favorable. El rojo de USD -186 millones tomó distancia de los USD -500 millones promedio que venía mostrando en toda la segunda mitad de 2020. Se achicó especialmente la salida de divisas por turismo: compra de pasajes, gastos de viajes y demanda de dólar billete; que también estuvo debajo de la marca en enero. Los dólares del sector privado parecieron volver a las arcas de los bancos y por ende en parte a las del Central. Las reservan llegaron a un stock cercano a los USD 40.000 millones, se mantienen estables. Esperamos que estas tendencias continúen en marzo y abril, cuando suele impactar de lleno la liquidación de la cosecha de soja. Los precios de las commodities siguen en alza y eso puede incentivar demoras en la liquidación pero la política de morigerar el ritmo de la devaluación cambiaria opera en el sentido contrario. Así, la preocupación de los policy makers en este momento no pasa tanto por el frente externo como por el inflacionario, pero antes de tocar ese tema quiero mencionar la mejora de aquel repercute también en las cuentas fiscales: en enero hubo también superávit primario (que interrumpió 13 meses de seguido y abultado déficit) y el mismo se explicó en buena parte por los derechos de exportación. Recordemos que el déficit presupuestado por Guzmán es de -4,5% del PIB para 2021, razón por la cual y cuidando no azotar a la clase media y baja el gobierno prevé desarmar varios subsidios. A su vez, recordemos también que está el FMI en el fondo esperando a que mostremos avances.. En la semana se conoció el retiro de subsidios a grandes industrias y comercios, que verán su tarifa incrementada en 35% y hasta en un 50%. No son las empresas más grandes pero tampoco las más pequeñas, el segmento de consumidores de electricidad todavía queda subsidiado en un 73%. El impacto inflacionario de esta "revisión" es menor que si hubiera recaído en el segmento residencial de altos ingresos, asimismo, por los vericuetos y demoras propias de la recaudación a grandes consumidores también el ahorro fiscal podría verse demorado. El gobierno no consigue controlar tan bien las tarifas de telefonía, internet y cable que aplicó un recargo en diciembre y enero que todavía prometen devolver sobre la facturado. En cuanto al gas, está programada una audiencia pública para la revisión tarifaria para mitad de marzo. Otras paritarias nacionales empiezan a sonar, como la de docentes que pauta la "negociación" que se da en provincias; el gremio aseguró que demandan un 30% moderado. La reunión del gabinete económico con representantes sindicales y empresarios del sector alimentario en el Ministerio de Desarrollo Productivo no transmitió un mensaje de paz ni de tregua, sino de respeto por un trabajo coordinado y continúo, sobre el cual avanzarán algunas investigaciones sobre "aumentos injustificados" detectados en algún lugar de la cadena (como en los insumos industriales que se suman a las ya discutidas subas en productos agrarios). En las semanas próximas semanas se presentará misma mecánica para analizar precios y costos en los sectores de la construcción y de electrodomésticos. Brevemente y por último, se conocieron algunas disposiciones del FMI a aceptar como medio de pago de nuestra deuda los Derechos Especiales de Giro que emite el propio organismo y anualmente asigna a sus distintos socios. Esto en un escenario internacional donde el Fondo deberá ayudar a costear las deudas de muchos países de la, llamémosla, periferia económica.



Cambios de contexto y movimientos del gabinete económico

Por Mara Pedrazzoli

