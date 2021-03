El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que la gestión de Kicillof busca potenciar la generación de "empleo formal, genuino, bien pago y de capacitación permanente". La multinacional japonesa Honda anunció el pasado jueves el lanzamiento de la GLH 150 en la planta Campana y el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, puso la decisión como ejemplo del rumbo que el gobierno de Axel Kicillof pretende para la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, el ministro coordinador aseguró que "el fondo de nuestro modelo no son los planes sociales". Bianco acompañó la presentación del flamante modelo fabricado en nuestra ciudad y fue uno de los oradores antes de que sea descubierta la primera unidad fabricada e Campana para la prensa presente. En su discurso trató de diferenciar las causas de la crisis económica actual respecto de las provocadas por gestiones anteriores, a los que cuestionó por su orientación "neoliberal". "Efectivamente tuvimos un año horrible: un 10 por ciento de caída de la producción. Hoy leía a muchos analistas económicos diciendo que hay que remontarse al año 2000 para ver una caída del producto bruto interno equivalente. Omitían un dato: que en el 2000 la crisis económica había respondido a definiciones de política económica y a un modelo de desarrollo particular que se había establecido en la Argentina en los años noventa que era el modelo neoliberal, que básicamente implicaba -y entre otros tantos males- la desindustrialización de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires", sostuvo Bianco. Y continuó: "Lo que sucedió el año pasado con toda nuestra economía es que nos afectó una pandemia. Y la única forma que encontró el mundo hasta hace poco para combatirla fue con métodos medievales, de distanciamiento social, utilización de barbijo e higiene de manos, efectivos para controlar la pandemia pero que implican costos y restricciones". El ministro coordinador reconoció que "muchas actividades productivas, comerciales y de servicios tuvieron que cerrar sus puertas por un tiempo", aunque destacó que el gobernador fue "muy claro" con la decisión de habilitar las actividades productivas "un vez que se fueron controlando los primeros brotes". "Nosotros fuimos habilitando de a poco todos aquellos sectores que implicaban un impacto directo en la producción y el empleo, siempre fue así, dejando para lo último aquellas actividades que son importantes -recreativas, lúdicas, sociales- pero que no afectaban directamente la generación de ingresos, la producción y la creación de valor", sostuvo el funcionario. De ahora en más la prioridad para la gestión de Kicillof será impulsar "un modelo basado en la generación de empleo formal, genuino, bien pago y de capacitación permanente", dijo Bianco, quien cuestionó "las malísimas y pésimas decisiones de política económica" de la gestión anterior, representando "la vuelta de aquel modelo neoliberal" de los noventa. "Después, sabemos que las crisis tienen otros impactos y que es necesario que aparezca el Estado remediándolos: gente que se queda sin trabajo, que se queda sin ingreso, que no tiene acceso a bienes y servicios. Para eso si hay que plantear un programa de transición, de asistencia, de programas sociales. Pero ese no es el fondo de nuestro modelo", aseveró Bianco.

Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco



Carlos Bianco:

"El fondo de nuestro modelo no son los programas sociales"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar