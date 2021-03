Rubén Romano llevó la campaña de vacunación a Santa Lucía

El referente del PJ-Frente de Todos, junto a sus pares del bloque acompañó el operativo de inscripciones para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 que se realizó en el Club Atlético Santa Lucía. Ante la llegada de nuevas dosis, se continúa con el trabajo territorial para registrar a más vecinos y vecinas.

A la iniciativa promover la inscripción en los barrios puerta a puerta y los puntos fijos en los bancos y el casco céntrico, el concejal PJ-Frente de Todos, Rubén Romano -junto a sus pares del bloque- busca sumar instituciones a la campaña de vacunación contra el COVID-19 impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación.

Esta vez fue el turno del Club Atlético Santa Lucia. La entidad barrial colaboró con la convocatoria del barrio al operativo para registrar formalmente -en la página oficial https://vacunatepba.gba.gob.ar/- a quienes estén interesados en recibir la vacuna.

Durante el encuentro, Romano explicó que el equipo de la campaña de vacunación se repartió entre la mudanza a la Universidad Tecnológica Nacional y el trabajo territorial para poder inscribir a un mayor número vecinas y vecinos.

"Hay muchos vecinos que aún no se han enterado que pueden inscribirse, o no saben cómo hacerlo. Estamos haciendo foco en inscribir a todos y especialmente a los adultos mayores. Sabemos que son los principales afectados por el virus. No debemos escatimar esfuerzo y ojalá que algún día, el Municipio se sume y ponga a disposición de la gente todas las herramientas que posibiliten a las personas registrarse y recibir la vacuna, porque es la única forma de superar la pandemia" concluyó Romano.