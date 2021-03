Stella Maris Giroldi

Mañana, lunes 1 de marzo de 2021, comienza un nuevo período de Sesiones Ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante de Campana del cual formo parte como Concejal del Frente de Todos. Como es de público conocimiento, y si bien seguimos bajo el mismo bloque, hay diferencias entre nosotros que al día de hoy no han sido allanadas: somos dos concejales -junto con Romina Carrizo- a quienes inconsultamente y a través de una maniobra administrativa nula e inconducente que tuvo lugar meses atrás, se nos intentó apartar de nuestro bloque. Un concejal más, José Insausti, desconoció la medida adoptada por la presidenta de la bancada y secundada por otros cuatro concejales, uno de ellos, además, actual presidente del Partido Justicialista de Campana. Recuerdo esta circunstancia una vez más, no con intención de victimizarme o con ánimo de echarle más leña al fuego, sino porque veo la necesidad de aclarar bajo qué circunstancias iniciamos este nuevo período legislativo durante el cual, además, los argentinos y, claro está, los campanenses iremos a las urnas con un concejo deliberante en el que el oficialismo tiene mayoría simple: un virtual poder de veto legislativo que Juntos por el Cambio ejerció y seguirá ejerciendo en nuestra ciudad. Ese es el vaso medio vacío que nos toca. El vaso medio lleno tiene que ver con el desafío que tenemos por delante los militantes del PJ en particular, y los del Frente de Todos en general. Ese desafío pasa por el diálogo genuino y la construcción de la unidad. Pero no sólo por una cuestión meramente electoralista, sino basada en el convencimiento de la necesidad de ser mejores no sólo por nosotros, como actores políticos, sino y primordialmente, por nuestros vecinos ya que son ellos la razón primaria que nos inspira a ser lo que somos y a ejercer la política, militar, cada uno en el lugar que le toca. Somos, fuimos y seremos compañeros. Creo que cualquiera puede cometer errores y también creo profundamente en las convicciones que nos motivan. Por eso, una vez más, invito al diálogo, al consenso y a la unidad. Hay un Presidente que nos necesita, un Gobernador que nos necesita, y una ciudad, nuestra querida Campana, que espera mucho más de nosotros. Espero que Dios nos ilumine y estemos a la altura de estos difíciles tiempos que nos tocan transitar en los que la prioridad es volver a activar la economía, crear trabajo, volver a poner a nuestra Patria de pie. A mis compañeros y militantes del Frente de Todos les digo: Nuestros vecinos nos están mirando y cuando votan, rara vez se equivocan. Si eligieron ratificar en la intendencia de Campana a un representante del neoliberalismo, y a contrapelo de lo que pasó en nuestra provincia y en nuestra nación, es en parte por nuestra culpa. Dejemos los egos de lado, tengamos autocrítica, confiemos en nuestras raíces y nuestras convicciones. No sigamos cometiendo los mismos errores. Trabajemos juntos, articuladamente y en equipo. Demostremos lo que somos capaces de hacer. No nos sigamos demorando.

No nos sigamos demorando

Por Stella Maris Giroldi

