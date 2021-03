» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 28/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Coronavirus:

Esta semana fue la de menor cantidad de casos en el año en Campana







Ayer se informaron solamente cinco positivos y, así, se acumularon 129 desde el lunes. A nivel nacional se indicaron 5.083 positivos y 92 fallecidos. Esta última semana de febrero se convirtió en la semana de menor cantidad de contagios confirmados del año en nuestra ciudad: ayer, la Secretaría de Salud municipal informó solo 5 nuevos positivos (una cifra diaria que no se registraba desde el 19 de diciembre) y el acumulado semanal se cerró en 129. De esta manera, Campana consolida una caída en los contagios después del pico alcanzado en la última semana de enero (se totalizaron 376 positivos). Incluso, en las últimas tres estuvo por debajo de los 200 totales (ver gráfico), llegando a este mínimo de 129. Esto también se tradujo en la caída del promedio de casos en los últimos siete días: el índice se ubicó ayer en 18,4. Este valor no se ubicaba por debajo de 20 desde principios de enero. A su vez, la Secretaría de Salud municipal también informó ayer 18 altas médicas, por lo que también cayeron los casos activos: ahora son 223 los vecinos que cursan la enfermedad. Mientras los recuperados totales ascendieron a 5.942. Y como no se confirmaron nuevas muertes a nivel local, el cuadro de situación campanense quedó de la siguiente manera: 6.297 casos totales que se dividen en 223 que se encuentran activos, 5.924 que se han recuperado y 132 que han fallecido. INFORME PROVINCIAL En su actualización de ayer a las 19:11 horas, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires indicaba que nuestra ciudad acumula 6.654 casos totales desde que comenzó la pandemia. Es decir: 10 más que en la jornada anterior y 357 más que los señalados hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal. A su vez, el reporte provincial mantiene a Campana con 134 víctimas fatales, dos más que las señaladas hasta el momento por el informe local (132). DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate informó ayer 21 positivos y 9 altas médicas. De esa manera, su cuadro de situación presenta ahora 4.873 casos totales que se dividen en 429 que se encuentran activos, 4.300 que se han recuperado y 144 que han fallecido. Por su parte, Escobar, después de no brindar datos el viernes, ayer señaló 46 nuevos positivos, 53 altas médicas y un deceso. Así, el Municipio llegó a 13.041 casos totales que se dividen en 1.478 activos, 11.112 recuperados y 451 fallecidos. En tanto, Exaltación de la Cruz reportó 4 nuevos contagios y 11 altas médicas, por lo que ahora acumula 1.489 casos totales, entre los que se cuentan 72 casos activos. Finalmente, en Pilar se registraron 84 positivos, 90 altas médicas y una muerte. Así, el distrito acumula 20.622 casos totales, entre los que se cuentan 2.183 que se encuentran activos y 375 fallecidos. REPORTE NACIONAL El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 5.469 nuevos positivos de coronavirus en el país, que ahora acumula 2.104.197 casos totales desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 153.164 se encuentran activos (son 843 menos que en el último reporte). Además, la cartera sanitaria señaló 59 nuevas muertes (35 hombres 24 mujeres), por lo que las víctimas fatales en Argentina ascendieron a 51.946. En tanto, de los 5.469 nuevos positivos de este viernes, 2.409 correspondieron a la provincia de Buenos Aires (44%), 583 a la Ciudad de Buenos Aires (11%), 533 a la provincia de Córdoba (10%), 379 a la de Santa Fe (7%) y 172 a la de Corrientes (3%). En cuanto a la evolución de los contagios a nivel nacional, el promedio de los últimos siete días en el país mostró una leve baja y ayer se ubicó en 6.225 casos diarios (-67 respecto al viernes). Finalmente, el reporte de este sábado también indicó que 3.494 pacientes que se contagiaron Covid-19 se encuentran internados en unidades de terapia intensiva (son 19 más que la jornada anterior), al tiempo que la ocupación de camas críticas es del 54,2% a nivel nacional (+0,1%) y del 60,4% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (+0,2%).



SE VIENE CONSOLIDANDO UNA CAÍDA DE CONTAGIOS EN LA CIUDAD DESPUÉS DEL PICO ALCANZADO A FINALES DE ENERO.





