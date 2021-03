FALLECE FUNCIONARIO El subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Salud de la Nación, José "Pepe" Guccione, falleció a los 63 años, tras no poder superar el coronavirus. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien por estas horas se encuentra aislada por COVID-19, informó sobre el deceso y despidió al funcionario de su cartera con un posteo en las redes sociales. "A Pepe lo queríamos todos, militante político que ocupó lugares donde dejó huella y amigos, solidario, divertido sin dejar de ser serio y muy comprometido", aseguró Vizzotti en su cuenta de Twitter. Sostuvo que Guccione "estaba feliz con su nuevo desafío" de ser "subsecretario de Articulación Federal en la vuelta del Ministerio de Salud".



MÁS QUE LA INFLACIÓN Todos los alimentos y productos de limpieza y aseo personal tuvieron aumentos superiores a la inflación general en los últimos ocho años en la Ciudad de Buenos Aires, en una muestra del impulso a la baja que representaron los sucesivos congelamientos de tarifas en el número final del Índice de Precios al Consumidor. Los datos aportados por la Dirección General de Estadística y Censos porteña permiten comprobar cómo los precios de los bienes en general -y los alimentos de consumo masivo en particular- tuvieron incrementos mayores a los de la inflación global y hasta llegaron a duplicarla en casos como el de las lentejas secas y el aceite de girasol. En números, la inflación general en el distrito fue de 1.027,5% entre 2013 y 2020, porcentaje inferior a cualquiera de los 26 productos alimenticios, de limpieza o de higiene personal seleccionados por la DGEyC, con casos extremos como el de las lentejas secas, con 2.029,1%, y el aceite de girasol, con 2.005,9%. PROPUESTA A DOCENTES El Gobierno de la provincia de Buenos aires propuso a los docentes una suba de 35,1% a septiembre en tres tramos, lo cual será analizado por los sindicatos en las próximas horas. De ese modo, el salario de maestro de grado inicial quedaría en 48.508 pesos a partir de septiembre. La propuesta salarial consiste en un 32% de aumento a septiembre, a lo que se suma el incremento del Fondo de Incentivo Docente (FONID), y la suma por conectividad acordado en la paritaria nacional. La secretaria gremial del SUTEBA, María Laura Torre, indicó que en total sería un 35,1% y anticipó que durante el fin de semana se analizará la oferta, mientras que se espera una definición este domingo, cuando se realice el plenario de secretarios generales. APUNTADO El Gobierno estadounidense divulgó el muy esperado informe de los Servicios de Inteligencia del país sobre el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi en octubre del 2018, del que responsabiliza al heredero al trono saudita, el príncipe Mohamed bin Salmán. "Según nuestras evaluaciones, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, aprobó la operación en Estambul, Turquía, para capturar o asesinar al periodista saudita Jamal Khashoggi", dice el informe. Esta evaluación "se basa en el control del príncipe sobre la toma de decisiones" en el reino, la "participación directa de un asesor crucial y miembros del destacamento protector" de Bin Salmán en el operativo, así como el "apoyo del príncipe al uso de medidas violentas para silenciar a disidentes en el extranjero, incluido Khashoggi". El documento indica que Bin Salmán cuenta con "control absoluto" de los Servicios de Inteligencia de su país, lo que imposibilita que el operativo contra el colaborador de The Washington Post fuera realizado sin su autorización.

Breves: Noticias de Actualidad

28 de Febrero de 2021

