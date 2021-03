» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 28/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 28 de Febrero







DÍA DEL BAILARÍN En esta jornada se conmemora el nacimiento del reconocido bailarín Jorge Donn. Nacido en el año 1947 en El Palomar (Buenos Aires), Donn inició su formación en la danza a los 8 años en la Escuela de Danza del Teatro Colón. Con el correr de los años fue alumno de María Fux, María Ruanova, Michael Borowsky y Renate Schottelius. En el año 1963 la compañía del coreógrafo y bailarín Maurice Béjart, Ballet del Siglo XX, arribó al país; pese a que el franco-suizo lo rechazó, el adolescente partió a Bruselas (Bélgica) y consiguió integrar la misma: "Béjart se quedó frio al verme: ´Te dije que no tenía trabajo para ti´. Insistí con suerte: uno de los chicos del elenco se había enfermado y accedió probarme. Fue lo mejor que podía sucederme en la vida". Así, el joven bailarín triunfó en Europa y se convirtió en una fuente de inspiración para Béjart que creó 30 piezas especialmente para él. En el año 1976 se convirtió en el director artístico de Ballet del Siglo XX y, dos años después, fue galardonado con el premio Dance Magazine Award. Su fama se acrecentó en el año 1981 cuando actuó en la película "Los unos y los otros" de Claude Lelouch. Falleció el 30 de noviembre del año 1992 en Lausana, Suiza.



PRIMER RECITAL DE "QUEEN" EN EL PAÍS Hace 40 años "Queen" se presentaba en el Estadio José Amalfitani ante aproximadamente 50 mil personas. En el marco de la gira "The Game Tour", la banda británica tocó en Liniers, Mar del Plata y Rosario, donde cientos de fanáticos llenaron el lugar: "conocía bastante de Argentina pero jamás imaginé que fuéramos tan conocidos" comentó en ese entonces Freddie Mercury. Aquella noche, después de que "Zas" terminara de tocar, los músicos subieron al escenario e iniciaron uno de los conciertos más recordados del país; tocaron "Somebody to love", "Crazy little thing called love", "Keep yourself alive", "Love of my life", "We are the champions", "Bohemian rhapsody" y "We will rock you", entre otras. El público argentino sorprendió a los británicos que erróneamente pensaban que no eran conocidos en el país: "para nosotros era una gira misteriosa; no sabíamos qué esperar. Era algo nuevo, y resultó un público fabuloso. Recuerdo la sensación que nos causó que todo el mundo supiera las letras de nuestras canciones, en un país en el que el idioma es tan distinto. Fue realmente fantástico" expresó Roger Taylor a "Clarín".



SE LANZA "HIPS DON´T LIE" Un día como hoy en el año 2006, Shakira lanzaba el sencillo "Hips don´t lie". Perteneciente al álbum "Oral Fixation, Vol. 2" (2005) y compuesta por la cantante colombiana junto a Wyclef Jean y Jerry "Wonda" Duplessis, la canción fue la primera de la artista en llegar al puesto número 1 del "Billboard hot 100": "cuando estoy en el estudio, sé cuándo una canción está lista y es exactamente cuando mis caderas comienzan a moverse. Cuando mi cuerpo reacciona físicamente a una canción, esa canción está terminada. Entonces solía decir a mis músicos: ´¡Mis caderas no mienten!"



Efemérides del día de la fecha, 28 de Febrero

