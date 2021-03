Hugo del Teso

Los primeros 11 expositores fueron: Miguel Mastrosimone, de las 9 jornadas que tendrá la audiencia pública obligatoria en el tratamiento de la Ley Que cuenta con la primera lectura aprobada por la Legislatura Porteña. Será darle al Barrio todo lo que no tuvo durante tantos años en la armonía con la escala residencial, se realizará una inversión millonaria que brindará 5.000 puestos de trabajo, áreas verdes, seguridad, modernidad, cultura y servicios para todos los vecinos y vecinas de Boedo. Se abrió un centro de testeo masivo de Covid-19 y un vacunatorio. El secretario del C.A.S.L.A. fue el 1º de los expositores de la 1er. Jornada por la que en los próximos días pasarán más de 1200 vecinos y vecinas que se inscribieron para brindar sus opiniones.- Siguieron hablando Fabio de Marco (arquitecto de Oficina Urbana, estudio encargado de desarrollar el proyecto urbano integral). Cesar Ascárate (Director de IDOM, empresa responsable del proyecto del estadio). Jorge Balsas (Gerente Gral. De la Vuelta de Boedo). José Rosados (Arquitecto y Asesor del Club). Gustavo Di Lorenzo (socio) Alberto Crescenti (socio honorario). Karina Levefre (vocal de comisión directiva). Daniel Peso (socio). Sergio Peljman (socio). Adolfo Resnik (socio) y Roberto Álvarez (vocal de comisión directiva). La priemera Cancha de fútbol que conocí de los grandes fue la de Avda. La Plata al 1700. Tomaba aquí en Campana el tren a las 10 hs. los domingos. Me bajaba al llegar a Retiro y me subía al primer colectivo que llegaba, el 6 o el 7, lleno repleto viajaba con angustia de pasarme en el recorrido. Iluso de mí! Al llegar a la esquina que el colectivo doblaba a la derecha, quedaba vacío, estaba a la izquierda el Gasómetro con sus gradas de tablones de madera dura, visión hermosa de mi vida inolvidable y eterna. Llegue ya viejo, a los 18 años,1959. Solo fui a 3 encuentros: Contra Boca ganamos 1 a 0. Versus River lloramos detrás del arco de la Avda. La Plata, ya que después del 3 a 0 del Ciclón, los "Borrachos del tablón" tiraban baldosas rotas (que no eran de las nuestras, ya las traían previendo el resultado final) y el viento soplaba fuerte de Este a Oeste. La policía reprimía con gases y los sufrimientos lacrimógenos eran de nosotros "Los Cuervos". El 3er partido que concurrí fue contra Vélez. Se habló mucho del gol de Sívori a los ingleses, lo vi! Después de muchos años y no fue de un ángulo imposible como mostró la filmación. Yo desde la popular casi pegado a la platea sí vi el gol del "Nene" José Francisco Sanfilippo, de zurda en el arco que custodiaba Marrapodi. Ese fue de un ángulo casi imposible del arco que daba a Avenida La Plata. El entrenador del ciclón era José Barreiro y sus dirigidos formaban casi todos los domingos igual a las 15.30 hs., tal es así que sabíamos de memoria al comenzar el partido: Carrillo, Cancino e Iñigo; Martina, Reynoso y Eschiro; Facundo, Ruiz, O.H. García, Sanfilippo y Boggio. Al final del partido caminábamos hasta Rivadavia y tomaba el subte hasta hacer la combinación hasta retiro. Llegaba a Campana a las 22 horas. Queridos dirigentes, socios e hinchas, peñas nacionales e internacionales. Solo quiero decir a mi querida ciudad de Campana que la rezonificación del predio no es tal, es la devolución del robo de la Dictadura Cívico Militar y que no es patrimonio de Boedo, es de Argentina y el mundo.

La Audiencia Pública Ley de Rezonificación del Predio de Avenida La Plata

Por Hugo del Teso

