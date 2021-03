» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 28/feb/2021 de La Auténtica Defensa. El coro del Club Ciudad de Campana comienza sus ensayos al aire libre y convoca voces nuevas







El Coro del Club comienza su 13º temporada de actividad. Para favorecer al distanciamiento preventivo por la pandemia de Covid 19, realizará su actividad al aire libre, en el parque del club. Dado que comienza el año, se convocan nuevas voces que quieran integrarse. La convocatoria es para mayores de 16 años y no es necesario tener conocimientos musicales ni experiencia previa. La agrupación viene desarrollando una intensa labor, presentándose en conciertos tanto dentro como fuera del club, y dentro y fuera de la ciudad. Ha tenido presentaciones en localidades bonaerenses como Mar del Plata, Chivilcoy, San Isidro, La Plata, San Fernando, Escobar, Zárate, etc.; también en CABA, en provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos; y también se ha presentado en la República Oriental del Uruguay. El Coro es abierto tanto a socios como no socios del club. El arancel mensual es de $700 para los socios y $500 para los no socios. Las pruebas de voces y ensayo son los miércoles a partir de las 18.30 horas en Chiclana 209, Campana. Aquellos que les guste cantar y quieran participar es imprescindible que escriban un mail a coroclubciudaddecampana@gmail.com

Coro del Club Ciudad de Campana



El coro del Club Ciudad de Campana comienza sus ensayos al aire libre y convoca voces nuevas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar