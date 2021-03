Continuando con la sección "el viaje de tu vida por tu país", le toca el turno a la provincia de Formosa, norte de Corrientes y Misiones. Argentina cuenta con dos de los tres humedales más grandes del mundo. En este itinerario les proponemos conocer el Bañado La Estrella, curioso humedal que se produce por el desborde el Río Pilcomayo, convirtiéndolo en uno de los pocos lugares del planeta donde se pueden ver vastedad de especies convivir en un mismo lugar; y conocer Esteros del Ibera, el humedal más grande de Argentina, el destino ideal para los amantes del avistaje de aves y la fauna. Antes de comenzar a explicar esta nueva propuesta, queremos refrescar que Vuelos y Vacaciones - Paralelo 54, por ser una agencia oficial, con legajo activo, está autorizada a vender bajo el Plan Ahora 18, donde pueden abonar el viaje en 18 cuotas a tasas fijas muy bajas, siendo el primer pago recién en el tercer resumen de la tarjeta, diferido a tres meses. Queremos aclarar que algunas provincias, de momento solicitan el test negativo de COVID 19, 48 horas antes del ingreso. Misiones es una de las provincias que tiene esta solicitud, además de una aplicación muy simple, que se descarga del celular y es de fácil llenado. Está en tratativas la posibilidad de reemplazar el PCR por un test rápido de saliva que están probando en estos días para intentar agilizar y facilitar las cosas. Estimamos que en pocas semanas esta restricción será flexibilizada. Este viaje comienza con un vuelo a Formosa, de una hora y 45 minutos de duración, donde llegarán a la ciudad capital, recorrerán los puntos más interesantes y dormirán esa primera noche en el hotel. El segundo día del itinerario es donde comienza lo interesante, ya que luego de 3 horas de viaje arribarán al bañado La Estrella, segundo humedal del país y tercero del planeta en extensión. Este bañado es un humedal muy joven, ya que su formación se produce desde 1940 como resultado de una serie de desbordes que sufrió el Río Pilcomayo, los cuales se intensificaron aún más desde 1966 y propició un microclima único. En muy pocas partes del planeta se pueden observar tantas especies de fauna: aves de presa como caranchos, aves zancudas, Martín Pescador, cigüeñas, bandadas de biguá y el jabirú, la mayor de todas. Luego de almorzar seguirá el recorrido hacia el vertedero, el sitio más accesible para admirar el Bañado. Este es un espejo de agua repleto de troncos secos en cuyas ramas se posan cientos de biguás; sin duda la primera postal del Bañado. En este punto, si las condiciones de agua lo permiten, hacemos una navegación mientras disfrutamos del atardecer. De camino también visitamos Campo del Cielo, comunidad aborigen de la etnia pilagá. En Las Lomitas será en pernocte y muy temprano en la mañana se dirigirán al Fortín la Soledad, desde donde se hará una navegación para llegar al corazón del bañado, pudiendo observar un ambiente muy diferente al vertedero. A medida que se lo recorre y con la mirada atenta, podrán encontrar animales como el oso hormiguero, yacarés, carpinchos y vizcachas, además cientos de especies diferentes de plantas, dentro de las cuales hay una que solo se encuentra en este lugar del mundo y que los lugareños llaman "champanes", una especie de enredadera. Luego de este recorrido se emprende el regreso a Formosa. Al día siguiente ya será el turno de visitar los Esteros del Iberá, que en una de las ediciones pasadas la describimos con bastante detalle. No vamos a ser repetitivos en la explicación del estero, ni su formación al centro-norte de la provincia por sus terrenos poco permeables, pero si resaltaremos nuevamente que se trata de un ecosistema que por bendición de quien sea, está dentro de nuestro territorio. En este caso se ingresa por Concepción del Yaguareté Cora y se visita al Centro de Interpretación de la Reserva Natural Iberá. Al día siguiente si será turno de dirigirse al puerto Julí Cué, a unos 45 minutos del alojamiento y embarcarán en lanchas pequeñas para realizar una navegación por el arroyo Carambola, cuyo atractivo principal es el avistaje de fauna silvestre. A mitad de camino, cambiarán de embarcación para recorrer la costa del estero en una canoa ibereña, la forma en que originalmente viajaban los isleños por esta región. Hay otras variantes que tenemos disponibles también donde tenemos caminatas en los esteros y cabalgatas, como hemos descrito en otras alternativas empaquetadas. El último punto del viaje es Iguazú, pero previo a la llegada se almorzará en la Estancia Santa Inés, uno de los yerbales más antiguos de la provincia, que conserva su casco de principios del siglo XIX, donde colonos del norte europeo llegaban a desmontar esos páramos para escribir la historia de la Mesopotamia selvática. La estancia será el sitio de pernocte y a la mañana siguiente se visitarán las Ruinas de San Ignacio Miní, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y última parada antes de llegar a Puerto Iguazú. Los últimos dos días serán para dedicarlos un día al lado argentino del Parque Nacional Iguazú y otro medio día para el lado brasilero. A esta altura consideramos que no es necesaria demasiada presentación para una de las 7 Maravillas Naturales del mundo, una falla de la naturaleza que provocó 275 saltos de agua, donde la Garganta del Diablo es el salto en forma de herradura más violento que puedan documentar cualquiera en este planeta. No nos estiraremos en descripciones que también hemos publicado recientemente, simplemente dejaremos que se conecten con esta maravilla que también tenemos el honor de ser dueños.



