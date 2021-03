Recientemente Giorgio Bongiovanni en su visita a Montevideo recibió un mensaje que advertía que: "Muy pronto las poderosas fuerzas militares y políticas, Estados Unidos y Rusia in primis, ¡serán forzadas a revelar la presencia y la visita de la confederación extraterrestre sobre la tierra! nosotros estamos en vigilia y atentos!" Ahora bien porque las potencias militares tendrían que hacer una desclasificación forzada? En primer lugar hay que decir que justamente los poderes politicos, religiosos y militares han hecho mucho, mucho, muchísimo para restringir la información sobre la presencia extraterrestres. Compartirla seria liberar al hombre a quien esclavizan. Han invertido miles de millones de dólares para mantener el secretismo, incluso en otras décadas los divulgadores de este fenómeno eran sencillamente perseguidos. Pero luego de que los extraterrestres agotaran las vías formales de contacto a través de las instituciones mundiales y sus lideres, han decido dirigirse directamente al pueblo sin respetar a quienes los dominan, y de este modo dejar libre el camino a la verdad para que todos los que quieran conocerla, accedan a ella. Tal vez el caso más conocido mundialmente son las filmaciones de Antonio Urzi que se dan en el marco del contacto de Giorgio Bongiovanni. La enésima nave registrada ocurrió el 25 de Febrero, cuando otra vez, los "hermanos del cosmos" posaron en los cielos de Milan para que puedan ser captadas por las cámaras. El contacto fue abierto al público y registrado en vivo a través de las redes sociales https://www.thebongiovannifamily.com/mensajes-2021/9446-astronaves-de-luz-el-contacto-continua.html Antonio Urzi lo explicaba asi: "El Martes 23 de febrero anuncio a los grupos de Contacto Masivo de organizarse con los miembros operativos para hacer una vigilancia nocturna el miércoles durante algunas horas. Estuvieron presentes todos los responsables regionales y los grupos externos de Mexico, EEUU (Los Angeles y Tennesse), España, Inglaterra y Japon. El directo en facebook comienza con una hora de retraso por problemas técnicos y en un rato se multiplicaron las personas llegando a 250. De los grupos de Contacto Masivo somos 120 los operativos con telecámaras desde todas partes del mundo. De inmediato, comienzan a avistar objetos de luces quietas sobre sus cabezas, pero en Estados Unidos ven a plena luz del día objetos a gran altura. Esto durante dos horas y media, desde las 22:30 hasta la 1:00 de la mañana de Italia. En determinado momento veo delante a mi posición un gran objeto de luz amarillo-oro caliente. Me doy cuenta de inmediato que se trata de una gran astronave de luz. La espera ha sido larga, pero ha valido la pena. Los hermanos del espacio no se contradicen nunca". La increíble filmación a la que refiere Antonio quedo registrada en el link: https://www.youtube.com/watch?v=mO1dYyzJgSM #:https://www.youtube.com/watch?v=mO1dYyzJgSM:# Pero este fenómeno viene acompañado de algo más importante y que es su explicación. Ya que por medio de la interlocución con Giorgio Bongiovanni estos extraterrestres se comunican y se dirigen a nosotros para que sean ellos mismos quienes directamente quienes nos expliquen la trascendencia de su visita para toda la historia humana: "Lo hemos dicho muchas, muchísimas veces y lo repetimos nuevamente: nosotros los "alienígenas", como vosotros nos definís, estamos en la tierra, visitamos vuestro planeta desde hace miles y miles de años. A partir del próximo año de vuestro tiempo, los avistamientos militares, o civiles se multiplicarán cada vez más. Militares, civiles, políticos, periodistas, investigadores, gente común, todos tendrán la posibilidad de ver y de filmar nuestros medios de transporte. Tenemos proyectos y actividades en curso con aquellos a quienes vosotros definís contactistas o contactados, quienes tienen la tarea no, solo de filmar nuestras naves, sino también de recibir mensajes y de difundirlos a la opinión pública mundial. Nuestros mensajes son de un elevado valor crístico, de un profundo contenido espiritual y humano e invitan al arrepentimiento de la humanidad, una humanidad egoísta y violenta, la vuestra, que ha emprendido un camino autodestructivo que podría llevar al aniquilamiento de vuestra especie humana. Nuestra presencia física, psíquica y espiritual en vuestro planeta molesta a las potencias mundiales ya que poseemos una ciencia miles de años más avanzada que la vuestra, capaz de realizar un cambio inmediato y drástico en vuestra sociedad. El poder, llamado militar, político, religioso y social en manos de pocas familias de vuestro mundo, que obliga a la mayoría de los pueblos de la tierra a vivir en un estado de miseria y pobreza, en condiciones de guerra, enfermedad y hambre, se vería obligado a cambiar ya que nuestra ciencia está en condiciones de ofrecer salud y bienestar a todos los habitantes de vuestro planeta. Además nuestra ciencia es capaz de erradicar todas las enfermedades que atentan contra vuestra vida. Nosotros estamos en condiciones de poner fin a todos los graves problemas que afligen a vuestra sociedad en el plano político, social y económico. Las grandes organizaciones criminales, la corrupción, la tiranía religiosa, política y militar que reinan en vuestro mundo desaparecerían. Así como las guerras, el hambre y todo lo que vuelve infeliz y mortal la vida de los niños y de los inocentes. Volviendo al tema "Avistamientos Ovni" este tipo de acciones que nosotros emprendemos se encuentran recién en el inicio de una gran oleada de manifestaciones visibles en los cielos de todo el mundo que nuestra confederación ha programado para los próximos meses y años de vuestro tiempo, con el fin de sensibilizar a la opinión pública mundial para el gran contacto entre nosotros y el pueblo de la tierra. Dicho acontecimiento ocurrirá. ¡Estad seguros de ello! y ¡muy pronto! Nuestras naves aterrizarán en vuestro planeta y nosotros, los alienígenas del rey de los universos, nos presentaremos ante vosotros frente a las naciones unidas, o de cualquier otro organismo gubernamental de vuestro mundo que represente a todos los pueblos de la tierra para dar un mensaje claro e inequívoco. Después será vuestra la decisión de cambiar y, por lo tanto, vivir, o seguir vuestra desenfrenada carrera hacia la autodestrucción. En el segundo lugar, como ya os hemos dicho varias veces, y que os recordamos en los mensajes adjuntos, tenemos listo otro proyecto: poner a salvo a algunos millones de personas (buenas y justas), a todos los niños del mundo y a una pareja de cada especie animal, como hizo Noé en su arca, para salvaguardar la flora y la fauna de vuestro mundo. Esto es para evitar la desaparición de la vida en Saras (tierra) y dar vida a una nueva generación. Depende de vosotros, amigos y enemigos de la tierra, solo de vosotros. Los acontecimientos antes mencionados se manifestarán no mucho tiempo antes de la segunda venida de Cristo a vuestro mundo, quien instaurará definitivamente en la tierra el reino de Dios que prometiera hace dos mil años. ¡Paz! SETUN SHENAR y los hermanos de la luz saludan" Planeta Tierra, 21 de Diciembre de 2017, 18:04 hs, G. B.

El día que la tierra se detuvo:

Nueva nave extraterrestre filmada por Antonio Urzi y el contacto que teme el poder

