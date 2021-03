» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 28/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Semblanzas entre hermanos:

"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

28 de Febrero de 2021 - Año II-Edición Nº 121 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina CONFIRMACIONES En la misa del 25 de febrero los jóvenes que se venían preparando par la Confirmación tuvieron la oportunidad de recibir los dones del Espíritu Santo. Durante la homilía el Padre Fernando Crevatin les decía: "En Pentecostés, los apóstoles estaban con miedo hasta que Jesús les envió el Espíritu Santo, como en lenguas de fuego, y se animaron a salir y predicar el Evangelio por todo el mundo. Hoy le pedimos a Dios que nos envíe esa fuerza. Recuerdan cuando estábamos en el retiro y como mirando el fuego nos sentíamos unidos. El fuego evoca el poder de Dios para unir los ambientes donde vive el Amor de Dios. El día que fueron bautizados, recibieron por primera vez al Espíritu Santo. Hoy, ustedes van a renovar la alianza y van a decir lo que en esa oportunidad dijeron sus padres: Queremos recibir al Espíritu Santo. Queremos ser testimonios de Jesús. Queremos contarles a los demás que vale la pena creer en Jesús. Que, si hay incertidumbre, el cristiano lleva esperanza. Que, si hay miedo, el cristiano lleva la seguridad de que Dios no mira para otro lado. Que, si hay indiferencia, el cristiano lleva el compromiso de amar y cambiar las cosas. Este es el milagro que hoy va a suceder, Dios nos va a animar a vivir un nuevo Pentecostés." ¡¡¡Qué Dios bendiga abundantemente a los nuevos confirmandos, sus padres y padrinos!!!

Confirmaciones en Catedral Santa Florentina



BENDECIDO REGRESO A CLASES Estamos iniciando un nuevo año lectivo. La pandemia con el aislamiento sanitario y el distanciamiento social, afectó muchas actividades de las personas, de las familias, de nuestra sociedad, pero tuvo un impacto particular en las comunidades educativas. La decisión de reabrir escuelas es muy compleja y todos los actores se ven envueltos en debates sobre oportunidades perdidas y manejo de riesgos. La salud de los niños, como la toda la comunidad, se han convertido en un tema fundamental en el debate, junto con las consecuencias a largo plazo sobre la salud y el bienestar de los niños y niñas, las pérdidas de aprendizaje, y la exacerbación de las desigualdades que afectan a los estudiantes más vulnerables y desfavorecidos. La flexibilidad parece ser la base de cualquier estrategia de reapertura de escuelas: una reapertura cautelosa y la disposición a cerrar nuevamente si surgen nuevos brotes. Para equilibrar la seguridad y el aprendizaje, el enfoque más eficaz ha sido combinar la educación cara a cara y la educación remota, permitiendo el intercambio entre las dos con interrupciones mínimas en la continuidad del aprendizaje. Frente a este nuevo desafío educativo, todos tenemos un rol intransferible: los que cumplen un papel docente o directivo, desempeñándolo con verdadera creatividad y las nuevas generaciones, asumiendo el esfuerzo realizado por toda la sociedad, con una mirada esperanzadora puesta en el futuro.

Retorno a las aulas con protocolo de seguridad sanitaria



VÍA CRUCIS Continuamos rezando los Vía Crucis en las plazas, con el espíritu de una "Iglesia en salida" cómo nos pide el Papa Francisco. Gracias a los jóvenes y a los grupos Alma misionera y Legión de María que se ofrecieron para guiar cada uno de estos actos de piedad en las calles. Todos los viernes de Cuaresma se rezará el vía crucis a partir de las 17:30 hs. En Plaza Eduardo Costa el 5 de marzo En Parque Urbano el 12 de marzo En Plaza 1° de Mayo el 19 de marzo En Paseo Costanero el 26 de marzo Que el Señor nos ayude a caminar en la senda de la conversión hacia la Pascua. Para los que estaban impedidos de participar presencialmente, se transmitirá el Vía crucis por el Facebook Catedral Santa Florentina Campana

Vía crucis en Plaza Italia - 26/02/21



POLITIZACIÓN DE LA VACUNA El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Vicente Ojea, expresó su perplejidad por la "politización" de la vacuna contra el coronavirus. "Vivimos perplejos por la politización de la vacuna. La vacuna, que como el Santo Padre nos dijo repetidas veces, debe tener un alcance universal, nadie debe quedar sin ella, y primero merecen recibirla los que tienen la responsabilidad de los cuidados esenciales. Debemos tener una gran delicadeza porque se trata de la vida y la muerte. La vacuna es para bien de todos" Más adelante defiriéndose a "las tentaciones" que tienen hoy los argentinos, dijo: "Pienso que tenemos la tentación tremenda de autodestruirnos, y de boicotearnos lo que nos puede hacer bien". Por eso pido al Señor "no ceder ante la tentación y la ruptura de la división, porque es el espíritu del mal el que nos lleva a romper, a cortar nuestra relación con la naturaleza dentro de nosotros mismos y con los hermanos y hermanas". "Pidámosle al Señor que venció la tentación, que superó la prueba, que nos dé la fuerza para vencer esta tremenda tentación de autodestruirnos". PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: - 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

