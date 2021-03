Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 28/feb/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 28/feb/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera D:

C Automovilismo:

Rincón Tuerca







TAPE RACE: La categoria está cerrando su campeonato 2020 en el autódromo este fin de semana donde en el Galvez desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través de su programa Carburando. TRABAJOS: Siguen los trabajos en el TC 1100 de Alma por parte de Victor Gonzalez como ya anunciamos en esta sección en su momento de cara al campeonato venidero 7 de marzo en el autódromo de Gualeguaychú. ESTILO: En realidad el auto está adelantado pero el topo no desea dejar nada librado al azar y fiel a su estilo ya desarmó el auto en su momento. KARTING: Ahora que arrancaron los campeonatos parece que el pibe puede estar sumándose al mundo del karting ya está guardado en la calle Ameghino en la vecina ciudad de Zárate en casa del abuelo. ARRANCAR: La categoria que fiscaliza Fedenor este fin de semana están arrancando sus campeonatos en el autódromo de Arrecifes donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo., DEBUTAR: Dentro de este contexto de Arrecifes está debutando con su Fiat Uno en la categoria Mayor Adriano Zarantonello con la intención de realizar todo el año con la motorización de Tussa. TALLER: Con un crecimiento interesante se puede destacar como en el taller de la calle Jacob 761 los clientes recurren a mejorar los rendimientos de sus vehículos donde Hernan Ferreyra marcó una forma de trabajo interesante. MOLESTA: La señora se mostró molesta cuando acompañó a su marido a realizar los trámites de la licencia deportiva y médica cuando equivocadamente dejó los recibos abonados por tal emprendimiento y comenzó el rock and roll hasta el regreso a la ciudad cuna del primer automóvil argentino al saber los costos de las mismas. Que te pasó Carlos? TOPE RACE JUNIORS: La categoria visita el autódromo Hnos Galvez este fin de semana para realizar otra carrera de su campeonato donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa Carburando. QUEDAR: El TC Regional viene de correr en el autódromo de La Plata donde en la Clase GTB el limeño Yamil Bottani con la Chevy que atiende el equipo de Roma que en la final quedó en el décimo lugar. GT 900: La categoria comienza este domingo su campeonato en el autódromo de La Plata con sus dos clases y un parque interesante de autos donde como hecho curioso es la primera vez que la categoría con cinta asfáltico. Desde las 9.30 hs arrancan con su espetáculo. PARTE: El zarateño Ivan Gonzalez será parte de esta categoria GT 900 en la Clase A donde la idea del zarateño es poder realizar toda la temporada. PROCAR: La categoria comienza este fin de semana el Torneo 2021 en el autódromo capitalino con un parque interesante de autos. Desde las 9.30 arrancan con su espectáculo. PARTICIPAR: En esta categoria comienza a participar Juan Carlos Bava con un flamante Ford que le entregó el equipo de los hermanos Caggiano y la motorización de Matias Guillen. DETERMINACIÓN: La realidad que Bava venía corriendo con este mismo equipo en el Turismo Cuatromil Argentino y tras evaluarlo con su equipo se tomó la determinación de cambiar de categoria y volcarse a la Clase "A". TERMINADOS: En el taller de Juan Sbarra dieron a conocer que los autos que se venían preparando para la clase dos y clase tres de Alma ya están terminados y preparados para llegar todo listo el venidero 7 de marzo en la primera carrera del año en tierras entrerrianas. TOPE RACE SENIORS: En el autódromo capitalino la categoria encara otra carrera del campeonato este fin de semana donde televisa Canal 13 a través de la gestión del programa Carburando desde las 10.30 hs. ELECTRICO: En su taller se lo puede ver a Sergio Tapié muy entusiasmado con su nuevo proyecto con el armado de un auto eléctrico el cual parece que viene adelantado su desarrollo. LLEGAR: Ya todo está avanzado en el equipo de Ludmila Rodriguez que días atrás estuvo en la sede de la categoria Alma donde confirmó llegar bien a la primera llevará el número 32 en la clase TC 1600 con Antonio Toledo a cargo de la planta impulsora. PASADO: Dias atras en el cumpleaños de Julian Falivene le hicieron llegar una propuesta para un auto de nivel nacional pero el ex piloto de TC Pista dejó entrever que el autovilismo es pasado en su vida deportiva. TURISMO NACIONAL: La categoria está arrancando este fin de semana su campeonato para sus dos clases en autódromo de Bahia Blanca. Televisa desde las 11 hs la TV Publica a través de ACTV. POSTERGAR: En un momento se pensó que el campeonato de verano de motocross se iba a realizar pero quienes decidieron darse curso con tres fechas debieron postergar la misma y no hay aún ninguna decisión de cara al futuro. PROCAR "B": La categoria visita el autódromo porteño en este fin de semana para darle curso de esta manera el comienzo de su torneo. Desde las 9 hs comienza con su espectáculo. ALTA: Lamentablemente aún no le dieron el alta por parte de su médico para poder sumarse a la alta competencia u Juan Carlos Muñoz si bien tiene su auto listo para sumarse al campeonato de lso Fiat deberá seguir sin poder correr algún tiempo mas. CHASIS REGIONAL: En el autódromo de La Plata continúa su campeonato 2020/21 este fin de semana la categoria que tiene un parque interesante y desde las 10 hs arrancan con su show automovilistico. PARTICIPANDO: El piloto local Gastón Fernandez está participando en esta clase de chasis con un Chevrolet con la motorización de Leonardo Sccocossa donde el gallego confirmó que serán de la partida. PRESUPUESTO: Finalmente el auto está casi listo para correr y la primera carrera de desarrollo el pasado fin de semana pero por una cuestión de presupuesto no permitió ser parte de la misma dejando todo intentando comenzar en la próxima presentación del TC Bonaerense. RETOMAR: Valerio Diamante el representante de Capilla del Señor retorma al TC Regional sumándose a los chasis este fin de semana con el auto que entiende y prepara NT Racing que tiene como propietario a Ignacio Tártara. ROTAX BS AS: Esta especialidad del karting está comenzando su campeonato este fin de semana en el kartódromo de Zárate donde con todas sus clases desde las 9.30 hs comienzan con su espectáculo. DEFINIR: Hugo Mauro ya definió que este año no será el ideal para que pueda llegar a estar arriba de un auto de carrera por mas que es lo que desea. Tan solo habrá algunos giros en karting a la hora de salir a probar como anunciamos en su momento. SEGUNDO: El Turismo Zonal Pista viene de correr en el autódromo de La Plata con dos finales donde Daniel Vidal finalizó segundo en la primera para en la otra competencia termino fue también en el segundo puesto. LLEGO: Por su parte el representante local Sebastian Signore llegó quinto en la primera carrera en el Turismo Zonal Pista para en la otra competencia llegó noveno en la final donde quedó ahora quinto en el campeonato con setenta puntos. PROCAR 2000: Esta categoria también arranca este fin de semana su campeonato con su limitado parque de autos que desde las 11 hs comienza a desarrollar su espectáculo. QUEDAR: El TC Pista arrancó su campeonato en el autódromo platense el pasado fin de semana donde el piloto local Sebastián Abella clasificó trigésimo quinto y en la final quedó vigésimo séptimo con la Dodge del equipo Di Meglio Sport. CONTINUAR: Continuando con la categoría TC Pista su próxima carrera se desarrollará en el autódromo Juan y Oscar Galvez en Capital Federal el venidero 7 de marzo. SEXTO: Ese fue el puesto obtenido el pasado fin de semana en su clase en la categoria Kart Plus el piloto local Tobias Amarillo con la motorización de Santucho y el chasis en cargo de Cuatrochi y Zanelli para esta competencia que marcó el retorno a la alta competición después de un año sin correr. PUESTO: El Turismo Pista viene de correr en el autódromo de San Nicolás y arrancó su campeonato donde en la Clase Uno el zarateño Leandro Cracco clasificó en el puesto trigésimo primero para en la final vigésimo quinto llegar. CURSO: La idea de Cracco es darle curso al torneo toda la temporada con la motorización de Lamuedra pero se ira carrera por carrera por las cuestiones de presupuestos, algo que tiene complicado a los pilotos. HERMANOS: Los hermanos Panetta vienen de correr en la primera fecha del año en la categoría Iame y en su clase terminaron ubicándose en los puestos Santino segundo y Bautista primero donde bajo la misma estructura del año pasado mantienen el equipo. ASEGURAN: Los amigos aseguran que Gonzalo Conti tiene el auto para ser protagonista en su categoria el próximo fin de semana cuando arranque el campeonato en el autódromo de Arrecifes donde con su Fiat debe poner de manifiesto su capacidad conductiva. Mirá vos!! ENOJADO: Así se mostró en las redes Pablo Clerici ante la imposibilidad de estar en la última carrera de karting por un problema de salud y tener que salir a explicar sus razones ante quienes no entendieron de tal ausencia. Que no cunda el pánico! CAMPEON: Un nuevo campeonato obtuvo días atrás en karting Juan Carlos Suarez en la Clase Potenciada en la categoria Kart Plus donde el pájaro lleva tres seguidos como para entender que está en un buen momento. GANADORES: El TC Bonaerense viene de correr en el autódromo de Roque Pérez donde los ganadores fueron en la clase A: Alejandro Feil, en la Clase D: Gustavo Costa, en la Clase Light: Cesar Bordolini y en la Clase C: Emanuel Fauda. TITULO: El que obtuvo Alejandro Sfreddo en la Clase Master de la categoria Kart Plus días atrás logrando su segundo título para cerrar el año 2020 con la motorización de Santucho.

Automovilismo:

Rincón Tuerca

