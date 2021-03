» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 28/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

El campanense pasará a utilizar el número 8 en sus laterales. En tanto, el Rombo también cuenta con la continuidad de Leonel Pernía y confirmó el arribo de Damián Fineschi. Al mismo tiempo que apenas transcurrieron dos semanas del final de la temporada 2020 del Súper TC2000, también faltan dos semanas para el inicio de la campaña 2021. Y en ese marco, los distintos equipos se están rearmando para encarar un nuevo campeonato de la categoría más tecnológica del automovilismo nacional. Así, en los últimos días, el campanense Matías Milla no sólo confirmó su continuidad en el Renault Sport Castrol Team, sino también que su Fluence llevará el número 8 en los laterales en vez del 28 que estaba utilizando. Además, la estructura que comanda Marcelo Ambrogio también tendrá la continuidad de Leonel Pernía (le cederá el "1" al último campeón, Matías Rossi, y utilizará el 3). Y recientemente anunció la incorporación de Damián Fineschi, quien ganó con Rombo la última edición de los 200 kilómetros de Buenos Aires en el año 2019, cuando compartió auto con "el Tanito". De esta manera, a Renault solo le resta una butaca por confirmar, dado que este año no contará con el bicampeón 2017 y 2018, Facundo Ardusso, quien se mantendrá en la categoría, pero pasará a Honda. El Campeonato 2021 del Súper TC2000 comenzará el próximo 14 de marzo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.

