Breves: Deportivas

EL SUEÑO DE CERÚNDOLO En el Córdoba Open (ATP 250), el argentino Juan Manuel Cerúndolo (19 años; 335° del ranking) está viviendo un sueño inmejorable: en su primera experiencia en el máximo nivel del circuito mundial alcanzó la final del certamen. Ayer derrotó 6-4, 4-6 y 6-2 al santafesino Federico Coria en semifinales y se garantizó subir más de 100 puestos en el ranking. Su rival en la final de hoy se definía anoche, al cierre de esta edición, entre el rosarino Facundo Bagnis y el español Albert Ramos-Viñolas, quien en Cuartos de Final eliminó a Diego Schwartzman, máximo favorito del torneo.



ARGENTINA OPEN Ayer se sorteó el cuadro principal del Argentina Open, el ATP 250 que se disputará esta semana en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El certamen tendrá a Diego Schwartzman como máximo favorito (ingresa en segunda ronda) y presenta en el main draw a otros siete tenistas argentinos: Facundo Díaz Acosta debutará contra un surgido de la clasificación; Facundo Bagnis lo hará frente al estadounidense Francis Tiafoe; Federico Delbonis y Juan Manuel Cerúndolo protagonizarán un duelo de compatriotas en primera ronda; Juan Ignacio Londero se presentará ante el español Pablo Andújar; Federico Coria lo hará ante un jugador que surja de la clasificación; y Thiago Tirante se medirá con el alemán Dominik Koepfer. En tanto, ayer, en el inicio de la clasificación, Francisco Cerúndolo, Agustín Velotti, Sebastián Báez y Nicolás Kicker avanzaron a segunda ronda, mientras Hernán Casanova, Facundo Mena, Andrea Collarini, Leonardo Mayer, Renzo Olivo y Tomás Etcheverry quedaron eliminados. TRIUNFO DE DENVER Anoche, en una nueva jornada de la NBA, Denver Nuggets superó 126-96 a Oklahoma City Thunder para reencontrarse con la victoria luego de dos derrotas en fila. En este partido, el cordobés Facundo Campazzo aportó 9 puntos, 3 robos, 2 rebotes y una asistencia en 24 minutos de juego. El próximo compromiso de los Nuggets será mañana lunes frente a Chicago Bulls. OTRO PARA QUIMSA Quimsa de Santiago del Estero se coronó ayer campeón del Final Four del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquet al derrotar 72-66 a San Martín de Corrientes y terminar el certamen de manera invicta. En la primera jornada de este cuadrangular, La Fusión le había ganado 75-67 a Instituto de Córdoba; y en la segunda, 83-81 a Obras Sanitarias. VÓLEY: LIGA ARGENTINA Con la victoria 3-1 de Once Unidos sobre Ciudad de Buenos Aires (25-20, 25-17, 22-25 y 25-22) se cerró la fase regular de la Liga Argentina de Vóley. El primer puesto y el pase directo a semifinales quedó para el invicto UPCN de San Juan, campeón de la Copa Argentina en diciembre 2020 y gran candidato a ganar el certamen por octava vez en su historia. En tanto, las tres llaves de Cuartos de Final serán: Obras de San Juan vs Once Unidos de Mar del Plata; Ciudad de Buenos Aires vs Defensores de Banfield; y UVT de San Juan vs Paracao de Entre Ríos. TOP RACE: SE DEFINE HOY Ayer, en el circuito número 8 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, se disputó la primera carrera del Gran Premio Coronación del Top Race y la definición por el título se estiró a hoy. Los tres candidatos se subieron al podio, pero de manera invertida a cómo ocupan las posiciones: ganó Franco Girolami (Mercedes Benz), segundo fue Diego Azar (Chevrolet) y tercero resultó Matías Rossi (Toyota Camry). Así, el campeonato quedó de la siguiente manera: Rossi, 156 puntos; Azar, 154; y Girolami, 146. Este domingo, en la segunda carrera del fin de semana, se conocerá al campeón.

Breves: Deportivas

28 de Febrero de 2021

