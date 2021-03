La20 venció 2-0 a LAD y alcanzó la cima de las posiciones por los empates de Morobat y Radio Dale.

El último viernes se disputó la 15ª fecha de la primera fase de la "Copa CCC 20º Aniversario", el Torneo Nocturno de Verano de Fútbol 7 que se desarrolla en el Club Ciudad de Campana.

Y en esta jornada, La20 venció 2-0 a LAD con doblete de Mauro Garrido y aprovechó los empates de Morobat y Radio Dale para alcanzarlos en la cima de las posiciones, con la particularidad de que tiene un partido menos.

Radio Dale igualó 2-2 con Hierros Campana con tantos de Juan Ledesma y Franco García (Martín Robledo marcó los dos goles de Hierros Campana). Y Morobat empató 0-0 con Carcaré.

En el otro partido de la jornada, Logischer S04 goleó 4-1 a Ameghino Servicios con un triplete de Santiago Antivero y un tanto de Tomás Balugano. Para el perdedor anotó Lucas Espíndola. Por su parte, Farmacia Fornes quedó libre.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) La 20, Morobat y Radio Dale, 29 puntos; 4) Farmacia Fornes, 28 puntos; 5) LAD, 15 puntos; 6) Logischer SO4, 13 puntos; 7) Carcaré, 11 puntos; 8) Hierros Campana y Ameghino Servicios, 6 puntos.

La próxima fecha se disputará este lunes 1º de marzo y tendrá los siguientes partidos: Carcare vs Logischer S04 (20.30), LAD vs Hierros Campana (20.30), La20 vs Ameghino Servicios (21.30), Farmacia Fornes vs Morobat (21.30). Libre: Radio Dale.

Mientras que los goleadores del certamen son: 1) Matías Gatti (Farmacia Fornes), 14 goles; 2) Franco García (Radio Dale), 11 goles; 3) Mauro Garrido (La20), 10 goles; 4) Martín Robledo (Hierros Campana), 8 goles; 5) Matías Marchan (Carcare), 7 goles.