Central Córdoba lo goleó 4-0 en el Nuevo Gasómetro. En cambio, Independiente sumó su segundo triunfo. Hoy, River visita a Platense y Boca recibe a Sarmiento (J).

En la continuidad de la tercera fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, San Lorenzo sufrió anoche una muy dura derrota: fue goleado 4-0 como local por Central Córdoba de Santiago del Estero. Así, el Ciclón sumó su segunda caída consecutiva en el certamen, mientras el Ferroviario cosechó su segundo triunfo.

Independiente también logró su segunda victoria en fila al superar 1-0 como local a Gimnasia y Esgrima de La Plata con gol de Silvio Romero.

Mejor es el presente de Colón de Santa Fe, que este sábado superó 3-0 a Banfield como visitante y consiguió su tercer éxito en tres presentaciones para afianzarse como líder de la Zona A. Ayer, además, Talleres igualó 2-2 con Newells, que sumó su primer punto en el certamen.

El viernes, en el inicio de esta fecha, Vélez venció 2-0 a Argentinos Juniors en La Paternal y extendió su arranque perfecto para liderar la Zona B. Además, Aldosivi de Mar del Plata superó 3-0 como local a Arsenal, mientras Defensa y Justicia derrotó 1-0 a Patronato de Paraná.

Hoy domingo habrá tres grandes en acción, uno en cada turno de la jornada: River Plate visita a Platense desde las 17.10; Racing juega en La Plata frente a Estudiantes desde las 19.20; y, finalmente, Boca Juniors recibe a Sarmiento de Junín desde las 21.30.

La jornada se cerrará mañana lunes con otros tres juegos: Unión vs Lanús (19.15), Rosario Central vs Godoy Cruz (21.30) y Atlético Tucumán vs Huracán (21.30).