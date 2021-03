MESSI: GOL Y ASISTENCIA Por la 25ª fecha de La Liga de España, Barcelona venció ayer 2-0 a Sevilla con una asistencia y un gol de Lionel Messi, quien llegó a 19 tantos en el campeonato. Con este triunfo, el equipo catalán suma ahora 53 puntos y se ubica a dos del líder Atlético Madrid (55), que hoy visita a Villarreal. Ayer también jugaron: Eibar 1-1 Huesca, Alavés 0-1 Osasuna y Getafe 3-0 Valencia. Hoy, además de Villarreal vs Atlético Madrid, se medirán: Celta de Vigo vs Valladolid, Cadiz vs Betis y Granada vs Elche. Y mañana lo harán: Real Madrid vs Real Sociedad.



TORNEO REGIONAL FEDERAL Hoy se disputarán las finales del Torneo Regional Federal Amaetur, que definirá cuatro ascensos al Federal A: Deportivo Fontana jugará frente a Gimnasia y Tiro de Salta, Racing de Córdoba ante Ben Hur de Rafaela, Independiente de Chivilcoy contra FADEP de Mendoza e Independiente de Neuquén versus Ciudad Bolívar. DERROTA PARA BIELSA Por la 26ª fecha de la Premier League, el Leeds United que dirige Marcelo Bielsa cayó 1-0 como local frente a Aston Villa y sigue sin poder despegarse de la mitad de tabla. El líder del certamen es Manchester City, que sigue intratable: derrotó 2-1 a West Ham y sumó su 14ª victoria consecutiva en el certamen (Sergio Agüero volvió a la titularidad). Ayer también jugaron: West Bromwich 1-0 Brighton y Newcastle 1-1 Wolverhampton. Hoy continuará la acción con cinco juegos: Crystal Palace vs Fulham, Leicester vs Arsenal, Tottenham vs Burnley, Chelsea vs Manchester United (13.30, ESPN) y Sheffield United vs Liverpool (16.15, ESPN). Mañana completan Everton vs Southampton. INTER VA POR MÁS Después de su victoria en el clásico, que le permitió ampliar a cuatro unidades su ventaja como líder, Inter recibirá hoy a Genoa por la 24ª fecha de la Serie A de Italia. En tanto, el escolta Milan tendrá una difícil visita a Roma. Ayer, Juventus no pudo arrimarse a la cima: igualó 1-1 como visitante frente a Hellas Verona. GOLEÓ PSG Paris Saint Germain venció 4-0 como visitante a Dijon por la 27ª fecha de la Ligue 1 de Francia. De esa manera, el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino, que ayer no contó con ningún argentino, llegó a los 57 puntos y se ubicó a uno del líder Lille, que hoy recibe a RC Strasbourg.

Breves: Fútbol

28 de Febrero de 2021

