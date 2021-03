El delantero fue agredido en la madrugada del domingo y sufrió una herida cortante en su cuello. Tras una intervención de urgencia en el Hospital San José, logró ser estabilizado horas después. El parte médico que brindó ayer el club señaló que se evalúa retirarle la asistencia respiratoria. Por estas horas, la preocupación del mundo Villa Dálmine no pasa por lo futbolístico y el próximo campeonato de la Primera Nacional, sino por el estado de salud del delantero Catriel Sánchez, quien sufrió una grave herida cortante en su cuello. En el parte médico que la institución brindó ayer a las 20 horas se informó que el jugador "sigue internado en el Hospital San José, encontrándose estable y con evolución satisfactoria" y que "en las próximas horas se comenzarán a realizar los procedimientos médicos pertinentes para evaluar la posibilidad de que pueda comenzar a respirar sin asistencia respiratoria". Esta situación se desencadenó en la madrugada del domingo, en un incidente que se produjo en Cielo Pub. Según trascendió, el cordobés de 22 años habría sido atacado por un individuo que le dio un "puntazo" en la zona de la yugular con una botella rota. Posteriormente, Sánchez logró salir del local por sus propios medios y llegar hasta el Hospital San José, donde fue atendido inmediatamente y operado de urgencia. En primera instancia, su cuadro fue muy delicado. Incluso, recién logró ser estabilizado horas después. Por eso, en el parte médico que brindó el club el domingo por la noche se señaló que el delantero ya se encontraba "estable y fuera de peligro". En ese sentido, el Departamento Médico de la institución Violeta, a cargo del Dr. Gabriele Guglieri, se mantiene desde un primer momento en permanente contacto con los profesionales del Hospital San José, los familiares del jugador y el Club Talleres de Córdoba, institución a la que pertenece el delantero oriundo de Las Varillas (en su momento fue el máximo goleador de las divisiones juveniles del Matador). "Agradecemos al personal del Hospital San José y a la Municipalidad de Campana por la excelente atención y predisposición ante la situación que estamos atravesando", remarcaron desde la entidad de Mitre y Puccini, al tiempo que también destacaron la labor de los profesionales médicos Sofía Molina y Juana Migueletti (guardia); Marcelo Espósito (Jefe de UTI) y su staff; el cirujano vascular Santiago Florit; y el Director del Hospital, Marcelo Medina. Sánchez llegó a préstamo a Villa Dálmine para la temporada 2019/20 de la mano del entrenador Lucas Bovaglio, quien lo conocía por haberlo dirigido en la Reserva bicampeona de "La T". Esa temporada no concluyó debido a la pandemia de coronavirus, pero Catriel renovó su vínculo con el Violeta hasta diciembre de 2021 y durante el último Torneo de Transición se transformó en el capitán del equipo que conduce Felipe De la Riva. Hasta el momento ha disputado 24 partidos en el conjunto de nuestra ciudad y ha convertido 6 goles, incluyendo los últimos dos "oficiales" del Violeta (frente a Defensores de Belgrano como local y ante Deportivo Morón en el duelo de primera ronda del Reducido del Torneo de Transición). Además, en el amistoso del pasado sábado frente a Comunicaciones había marcado un doblete para la victoria 3-1 en el ensayo de preparación para el Campeonato 2021 de la Primera Nacional (comienza el 13 de marzo). Horas después de esa performance, Catriel se encuentra luchando por otro tipo de festejo, uno mucho más grande: el poder recuperarse satisfactoriamente de este violento episodio que le tocó sufrir y que tiene en vilo al pueblo Violeta. LA CAUSA Por el hecho en que resultó herido Catriel Sánchez se inició una causa penal que quedó a cargo del fiscal Matías Ferreirós, de la UFI Nº 2 de la Departamental Zárate-Campana. En primera instancia, el expediente ha sido caratulado como "Lesiones Graves", aunque no se descarta que, de avanzar la investigación, pueda transformarse en "Homicidio en grado de Tentativa" por el tipo de lesión que sufrió el delantero Violeta. Mientras tanto, aunque trascendió que el agresor estaría identificado, todavía no se ha reportado ninguna detención en torno a este hecho.



EL DELANTERO LLEVA DOS TEMPORADAS EN VILLA DALMINE.





EL DELANTERO FUE EL CAPITÁN DEL EQUIPO EN EL ÚLTIMO TORNEO DE TRANSICIÓN.

En el día de mañana se estaría realizando su traslado a un centro de mayor complejidad para continuar con su recuperación.

Primera Nacional:

Villa Dálmine; Catriel Sánchez sigue entubado, pero "con evolución satisfactoria"

