Jardines, primarias y escuelas privadas volvieron a la presencialidad

Bajo un estricto protocolo COVID, el ciclo lectivo arrancó en la mayoría de los establecimientos educativos de la ciudad. Por ahora, la cursada combina aulas y virtualidad. La semana que viene regresan a clases las secundarias públicas. La Auténtica Defensa relevó el comienzo del ciclo lectivo en diversas instituciones. Todo vuelve. Después de un año de pandemia, y aun con los protocolos COVID-19 vigentes, los establecimientos educativos de Campana comenzaron el ciclo lectivo con una modalidad entre presencial y remota. Solo falta el retorno a clases de las escuelas secundarias públicas, que lo harán la semana que viene. Los niveles inicial y primario arrancaron este lunes adaptando su funcionamiento a la nueva normalidad: tapabocas, toma de temperatura en el acceso y distanciamiento fueron las principales medidas de prevención de contagios. Sin embargo, y de acuerdo a denuncias que le llegaron a este medio, algunos establecimientos tuvieron dificultades para comenzar con el dictado de clases presencial y por eso eligieron continuar, al menos por unos días, con el sistema remoto. En otras instituciones públicas las clases lograron comenzar. Es el caso de la Escuela Primaria Nº3 de Las Acacias "Enrique Rocca", donde la escasez de personal auxiliar por licencias no evitó que se formaran los grupos de alumnos para que puedan asistir todos la mayor cantidad de veces a la semana. La cursada en el establecimiento del barrio Las Acacias alternará una semana presencial y otra virtual. Ayer los grupos estuvieron en la escuela solo por una hora y media. Hubo 30 minutos de separación entre cada contingente para asegurar la sanitización de los espacios. No solo hubo un regreso a las aulas en los establecimientos del casco urbano. Los del sector insular también dieron el puntapié inicial a su ciclo lectivo. Es el caso de la Escuela Primaria Nº24 "Carlos Saavedra Lamas", ubicada a 25 kilómetros del río Paraná de las Palmas sobre la segunda sección del canal Alem. En esta institución, ayer la clases comenzaron de manera virtual y está previsto que hoy la comunidad educativa se reúna en el aula -desde el 17 de febrero se vienen realizando acompañamientos presenciales a alumnos que tuvieron su trayectoria educativa discontinuada-. Por capacidad de la lancha, que es compartida por seis instituciones, la escuela optó por un dictado de clases presenciales día por medio. Las jornadas en las aulas serán de tres horas porque hay alumnos que viajan una hora y media desde el Guazú y el establecimiento no cuenta con la autorización para funcionar como comedor. Además, como posee con una matrícula reducida, los estudiantes irán en su totalidad, sin la necesidad de separarse en burbujas. Con recursos diferentes, las escuelas privadas abrieron sus puertas para recibir a sus alumnos. Se trató de un reencuentro menos pronunciando, ya que la gran mayoría encaró procesos de revinculación durante el último trimestre del 2020. Aun así, en las redes sociales los colegios celebraron con entusiasmo el retorno de la presencialidad. El Colegio Santo Tomás de Aquino publicó bienvenidas para sus alumnos de nivel inicial y primario. "¡Las seños estamos recontentas porque la espera terminó y ya nos volvemos a ver un año más!", expresó la entidad de educación católica. "El Nivel Primario: ¡listo para comenzar!", anunció el Colegio Dante Alighieri, que recopiló mensajes de sus docentes en un emotivo video. Por su parte, el Colegio Ritchie compartió recomendaciones para el retorno a la presencialidad: kit sanitario personal, viandas individuales y apego a los horarios. Las jornadas están previstas de tres horas y media de duración y la matrícula fue dividida en dos burbujas. Desde el Colegio San Roque tampoco pudieron ocultar su expectativa por el inicio del año educativo. "Es hoy es hoy es hoy", expresaron desde la institución y publicaron un video de un niño que sale corriendo a despertar a sus padres con saltos en la cama.



Una docente con sus alumnos en la Escuela Nº24 de islas.





Las clases también regresaron en los colegios privados.



Jardines, primarias y escuelas privadas volvieron a la presencialidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar