Fue ayer a primera hora de la noche, en las inmediaciones de la planta de Trefilado en Frío de TenarisSiderca. Dos jóvenes de alrededor de 25 años fueron asistidos y trasladados por el SAME hasta el Hospital San José ayer a primera hora de la noche, luego de que cayeran de su moto en las inmediaciones de la planta de Trefilado en Frio de TenarisSiderca. El accidente tuvo lugar sobre la Ruta 6, mano a San Felipe, y según los dichos de los propios damnificados, no hubo otro vehículo involucrado. En el lugar se presentaron dos móviles del Comando Patrulla y uno de Defensa Civil.

Los jóvenes fueron trasladados hasta el Hospital San José.

#Dato dos jóvenes heridos al caer con su moto 110 contra el parterre central de Ruta 6, bajo la pasarela de Trefila, sentido a Luján. Defensa Civil colaboró con la señalización, 2 móviles de Comando, los motociclistas fueron trasladados por SAME al hospital San José. pic.twitter.com/UHX6PKQZr8 — Daniel Trila (@dantrila) March 2, 2021

Caen solos de su moto en la Ruta 6

