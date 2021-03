En su discurso en la apertura de sesiones del HCD, Abella se refirió al avance de las obras en la nueva Costanera que - dijo- "ya es una realidad que disfrutamos todos los campanenses". También anunció un aumento salarial del 10% para el personal municipal que "aliviará sus bolsillos hasta tanto se cierren las paritarias". Durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Sebastián Abella anunció un aumento salarial a cuenta del 10% para todo el personal municipal que "llevará un poco de tranquilidad a los trabajadores mientras la paritaria se siga negociando". También, se refirió al avance de las obras en la nueva Costanera y, en este sentido, aseguró sentirse muy feliz de ser el intendente que después de 90 años le devolverá a la ciudad su mirada al río. "En 1930, Campana perdió la mirada al río. Pasaron más de 90 años y cuando todos decían que era imposible, pudimos lograrlo. Hoy es una realidad y me siento orgulloso de que ya hoy los vecinos puedan disfrutarla. En apenas unos días vamos a habilitar al tránsito la calle y, les aseguro, que esto marcará un antes y después", enfatizó. Y anticipó que "estamos próximos a comenzar a construir una bicisenda que llegará hasta el campito de Siderca. Esto será posible porque trabajamos articuladamente con las empresas privadas, pero también porque le ponemos mucha gestión y horas de trabajo para planificar la ciudad". Situación económica En otro tramo de su discurso, Abella dijo que es "muy difícil" gobernar la ciudad con los actuales índices de pobreza. "Hoy más del 45% de los argentinos vive por debajo de la línea de pobreza y en 2020 hubo un aumento del 45% de la canasta básica. También subieron las prepagas, la nafta ya seis veces en lo que va de este año, Ni que hablar del dólar y su impacto en la inflación", aseveró. "Cerraron cerca de 90.000 comercios en todo el país y se perdieron más de 185 mil puestos de trabajo", manifestó Abella. Obras en los barrios En cuanto a las obras planificadas para este 2021, el jefe comunal anticipó que "vamos a seguir con las obras de asfalto en los barrios de la ciudad para que los vecinos puedan tener una mejor calidad de vida." En este sentido, por ejemplo, mencionó la obra que, con la ayuda del Gobierno nacional, comenzó semanas atrás en el Lubo y que a futuro permitirá darle cloacas a la parte del barrio que no tiene, a La Esperanza y La Argentina. "Ese troncal que estamos haciendo es la llave para mejorar las cloacas en los domicilios del Lubo donde no funcionan y a partir de allí, podremos extenderlas a los que no las tienen", anticipó. Vacunación Hacia el final, Abella tuvo palabras para la campaña de vacunación. "El gobernador no debe tener idea de cómo funciona la salud pública de Campana. Es una lastima que con las necesidades que tenemos de reparación de la ruta 4, la ruta 6, de la iluminación de estas rutas, no hayan utilizado el dinero para esto en vez de gastar en realizar una campaña que, por ejemplo, a 15 días de haberse iniciado ya tiene que cambiarse de escuela". Y concluyó su discurso con un mensaje esperanzador: "Ojalá que este año nos llene de obras y que todos los adultos mayores y las personas de riesgo puedan ser vacunadas lo antes posible, que las vacunas que prometió el gobierno nacional llegue y no a cuenta gotas y que el 2021 sea un año de despegue".



Abella, minutos antes de ingresar al recinto, ultimó detalles en su despacho.





El intendente saluda a la presidente del HCD al cierre de la sesión.



